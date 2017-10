Deputatul Mihai Lupu a câştigat sute de milioane de lei din afaceri cu statul

Deputatul Mihai Lupu a câștigat sute de milioane de lei din afaceri cu statul

Deputatul liberal Mihai Lupu și-a actualizat declarațiile de avere și de interese cu data de 28.10.2010. Potrivit informațiilor postate pe site-ul Camerei Deputaților, el deține în continuare un teren agricol de 2070 de metri pătrați în județul Prahova, o casă de vacanță tot în Prahova și un apartament în Con-stanța. Lupu se plimbă cu același autoturism Renault Laguna. Mai mult, tablourile și bijuteriile sale au rămas la aceeași valoare, de aproximativ 13.000 de euro. Schimbările au intervenit la nivelul conturilor sale curente. Dacă, în declarația de avere de anul trecut, el menționa că are două conturi de 133.500 de lei, acum, a rămas doar cu 75.000 de lei în bancă. Veniturile sale de la Camera Deputaților au fost de 67.926 de lei. Însă, el își rotunjește veniturile cu ceea ce obține de la SC Construcții Hidrotehnice SA, unde este acționar. Mihai Lupu precizează că a obținut de la această societate, în cursul anului fiscal anterior, 530.000 de lei. Liberalul precizează în declarația sa de interese că deține acțiuni la SC Alboram SRL (unic asociat), la SC Rompetrol SA (două cupoane) și la SC Construcții Hidrotehnice SA (215.000 de acțiuni), valoarea totală a acțiunilor fiind de 615.000 de lei. Mihai Lupu este primul parlamentar constănțean care menționează toate contractele cu statul în care este implicat în calitate de acționar. „Nu am nimic de ascuns, informațiile pot fi verificate. Puteți verifica toate contractele. Nu sunt contractele mele. Am precizat acolo toate societățile la care eu sunt acționar. Ei bine, acele contracte sunt contractele unei societăți la care eu sunt acționar. La SC Construcții Hidrotehnice SA, sunt peste 100.000 de acționari. Deci vă dați seama…Și contractele nici măcar nu sunt de anul acesta”, a explicat Lupu. El precizează un contract civil din 1992 cu SC Hidroelectrica SA și un act adițional din 2008, în valoare totală de aproximativ 480.000.000 de lei. În plus, deputatul amintește un alt contract derulat cu ANIF de peste 100.000.000.000 lei. În sfârșit, SC Construcții Hidrotehnice SA a mai avut două contracte în valoare totală de aproximativ 27.000.000 de lei.