Deputatul Manuela Mitrea a dus daruri copiilor din două centre de plasament

Așa cum i-a obișnuit în fiecare an, înaintea sărbătorilor de iarnă, deputatul PSD de Constanța, Manuela Mitrea, le-a dus, ieri, daruri copiilor instituționalizați din două centre de plasament situate în municipiul Constanța. Astfel, parlamentarul social democrat Manuela Mitrea a vizitat prima dată Centrul de Primire a Copilului în Regim de Urgență „Aluniș”, ca mai apoi să se deplaseze la Centrul de Plasament „Antonio”, situat tot în municipiul Constanța. În ambele centre, Manuela Mitrea a fost întâmpinată cu drag de copiii care așteptau cu nerăbdare cadourile. Mai mult, ei au pregătit pentru oaspeți câte un mic program artistic. „Este al patrulea an în care îi vizitez și, pe an ce trece, mă bucur să-i văd din ce în ce mai mari. Mă bucur nespus că le-am putut face o bucurie în prag de sărbători acestor copii minunați care au nevoie de dragostea noastră”, a spus Manuela Mitrea. La rândul lui, directorul Centrului de Plasament „Antonio”, Elena Cojocaru, a declarat că acești copii au nevoie de foarte multă afec-țiune, iar parlamentarul Manuela Mitrea știe să ofere acest lucru. „În centrul nostru, sunt 73 de copii care au nevoie de foarte multe lucruri, dar cel mai mult au nevoie de afecțiune. De patru ani, doamna deputat vine în fiecare an la noi și le aduce daruri, ceea ce îi bucură nespus de mult”, a declarat Elena Cojocaru. De menționat că, pe lângă cadourile oferite de Manuela Mitrea copiilor, ambele centre de plasament au beneficiat din partea deputatului și de diverse materiale pentru logistică.