Deputatul Gheorghe Dragomir propune să se renunţe la taxa de pod de la Feteşti

Deputatul Gheorghe Dragomir propune să se renunțe la taxa de pod de la Fetești

Copreședintele Filialei Constanța a PNL, deputatul Gheorghe Dragomir, a criticat în declarația politică „Victor Ponta izolează Dobrogea de restul țării. Acum și prin sms!” depusă, recent, la Camera Deputaților, noul sistem de plată a taxei pentru trecerea podului de la Cernavodă.„Începând cu data de 1 mai, tarifele de trecere pentru utilizarea podurilor peste Dunăre, între Fetești și Cernavodă, se încasează printr-un sistem informatic similar celui care se utilizează deja pentru rovinietă”, a spus parlamentarul PNL de Constanța. În acest context, el a declarat că noul mod de taxare are numeroase probleme de funcționare.„Problemele se nasc, în principal, pentru că noul sistem permite conducătorilor auto să plătească taxa de pod ulterior trecerii, în termen de 24 de ore. La fel ca în cazul vehiculelor înmatriculate în altă țară sau a celor înmatriculate cu numere provizorii. Problema este cunoscută și asumată chiar și de reprezentanții CNADNR, care nu pot decât să spere în buna-credință a tuturor șoferilor. De ce unii sunt obligați să plătească și alții nu? De ce trebuie să plătească tocmai șoferii mașinilor înmatriculate în România, pentru care plătesc roviniete, taxe de drum, impozite și asigurări de mii de lei? Din păcate, nu trebuie să ne mai mire nimic! Nici măcar atunci când vom vedea cozi și mai mari la stațiile de taxare pentru că numerele de înmatriculare nu vor putea fi citite corect!”, susține parlamentarul liberal.Copreședintele PNL Constanța are și o soluție: „În loc să risipească 180.000 de euro pe un sistem informatic care, în stilul pur românesc, are toate șansele să fie declarat ineficient, reprezentanții Ministerului Transporturilor ar fi trebuit să renunțe într-un final la încasarea acestei taxe. Și așa Guvernul Ponta realizează autostrăzi și drumuri noi doar pe hârtie...”.În concluzie, deputatul Gheorghe Dragomir consideră că această taxă izolează Dobrogea de restul țării și dorește să se ia măsuri în acest sens.