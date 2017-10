Deputatul Gheorghe Dragomir: "Educaţia în România suferă"

1

IPOCRIZIE LIBERALA

Declaratiile dlui Dragomir par a fi facute de unul care abia acum se trezeste din somn si ramane uimit de ceea ce vede si aude .Nici vorba de cauze , cu exceptia lipsei de bani . Va intrebam dle Dragomir ce au facut partidele pana acum pentru educatie ? Ce a facut PNL pentru a diminua aspectele negative de care amintiti ? Admitem ca asa stau lucrurile , dar va intrebam care sunt rezultatele si ce au facut pentru Romania miile de tineri care au studiat si studiaza in strainatate . Au obtinut pe merit sau bani niste diplome . Cei mai buni s-au angajat in strainatate , ceilalti s-au intors in tara dar nu se vede nimic de pe urma lor . Unde le este opera , lucrarile stiintifice sau literare ? Istoria ne dovedeste ca pana acum numai saracimea , taranimea a dat oamenii de valoare .Ori aceasta sursa seaca vazand cu ochii , cei saraci fiind obligati sa abandoneze scoala sau sa aiba parte de un invatamant rudimentar . Tinerii cu posibilitati material mari , in majoritate , se aseamana cu viermii de matase Cand se asteapta de la ei sa produca matasea se constata ca nu pot produce decat niste bale inutile sau veninoase daca intra in politica .Tot istoria pliticii romanesti ne demonstreaza ca in Partidul Libera n-a putut sa reziste si sa faca ceva folositor niciun intelectual roman . Eminescu I-a slugarit pe conservatori Toti l-au ocolit sau au parasit repede partidul . Daca vreti sa beneficiati de recunostinta Patriei , creati conditiile ca fii celor saraci sa aiba parte de o educatie egala cu a celor cu posibilitati material bune . Demonstrati ca in PNL pot trai si participa la rezolvarea problemelor sociale , economice si culturale tineri cu reale calitati , nu cei de genul Tararache . Si mai trebuie ceva ; sa demonstratI cel putin in ultima clipa ca si politicienii indiferent de culoare , sunt educati pe masura pozitiilor lor in societate .