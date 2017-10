Deputatul Florin Gheorghe şi-a dat demisia din PMP

Deputatul Florin Gheorghe și-a dat demisia din PMP

Deputatul Florin Gheorghe și-a înaintat astăzi, 11 august 2014, demisia din calitatea de membru al PMP.„Mi-am înaintat astăzi demisia din PMP și vă spun sincer că am făcut-o cu mare mâhnire. PMP a fost unul dintre proiectele în care am crezut cu toată puterea și pentru care cred că am făcut tot ceea ce mi-a stat în putință pentru ca valorile și obiectivele pe care ni le-am propus la început să devină și realitate. Din păcate, cel puțin la Constanța, PMP s-a îndepărtat cu totul de obiectivul nostru central, de a face o politică onestă și corectă. Dimpotrivă, la Constanța s-au înrădăcinat exact aceleași obiceiuri pentru care am părăsit PDL. Mai mult, așa cum am motivat și în demisie, în organizația PMP de la Constanța nu am fost și nu sunt dorit de actualul președinte, Claudiu Palaz, care a făcut tot ce i-a stat în putere ca să mă excludă din PMP. Dacă eu sunt răul cel mare din PMP Constanța, înseamnă că de mâine, fără Florin Gheorghe, organizația va exploda de simpatie publică”, a transmis Florin Gheorghe printr-un comunicat de presă.