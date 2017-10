Deputatul Florin Gheorghe îndeamnă constănţenii să iasă la vot

Deputatul Florin Gheorghe îndeamnă constănțenii să iasă la vot

Deputatul Partidului Mișcarea Populară Florin Gheorghe le mulțumește tinerilor din Organizația de Tineret a PMP a Municipiul Constanța pentru modul în care s-au implicat în campania electorală.„Le mulțumesc tuturor tinerilor din OT-PMP care au muncit cot la cot alături de mine în această campanie electorală. Am demonstrat alături de ei că și în România și în Municipiul Constanța se poate face o campanie curată, bazată pe principii și pe cei mai buni candidați. În aceste zile, tinerii din OT-PMP mi-au demonstrat că au înțeles că ei sunt viitorul, că luptă de fapt pentru ei și că viitorul depinde numai de ei, iar singurul partid care se uită către viitor și are porțile deschise pentru ei este Partidul Mișcarea Populară. Vreau să le mulțumesc și colegilor mei din Partidul Mișcarea Populară pentru sprijinul constant, susținerea și implicarea lor în campania pe care PMP a derulat-o în Municipiul Constanța”, a transmis Florin Gheorghe printr-un comunicat de presă. El a mai adăugat că, are toată încrederea că prin munca lor constănțenii au înțeles că anul 2014 trebuie să fie anul decisiv în care să se rupă definitiv de trecut. „Este anul în care putem face o schimbare reală a clasei politice. Tinerii trebuie creditați! Îmi doresc și fac un apel către constănțenii mei să vină la vot! Trebuie să mergem cu toții la vot! Tinerii constănțeni trebuie să meargă la vot, pentru a nu lăsa cohortele de morți ai lui Dragnea sau autocarele ticsite de votanți plimbați de baronii locali să le fure viitorul. Eu o să merg la vot! Cum voi vota? O știți cu toții! Voi vota pentru ruptura cu trecutul! Voi vota pentru o Românie a tinerilor! Voi vota echipa PMP pentru că ea este viitorul”, a mai spus deputatul constănțean Florin Gheorghe.