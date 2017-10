Deputatul Florin Gheorghe face bilanţul guvernării USL

1

acta non verba

Interesant mod de a analiza situatia.Ca este rea o stim si o simtim toti, nu trebuie sa ne-o spuna dl Florinel. La fel ca dl deputat ne putem intreba si noi de ce nu are PDL curajul sa iasa in strada si sa ia USL la intrebari,ba chiar sa-l alunge de la guvernare,folosind aceleasi metode pe care le-a folosit USL pentru a prelua puterea.In treacat fie spus ,USL n-a castigat pentru ca a fost sau este puternic , ci pentru ca PDL a fost si este slab si n-a stiut sa-si tina aliatii aproape.Cat despre prosperitate, s-o lasam moarta. De prosperitate s-au bucurat anumiti membri din toate partidele in masura si proportional cu durata de guvernare majoritatea avand parte doar de somaj si impozite cat mai mari si mai multe.Dl deputat ar trebui sa stie ca doar societatile lumii occidentale sunt prospere.Partidele si guvernele nu au fost preocupate sa creeze mai intai capacitatea de a produce prosperitate care se probeaza prin asigurarea cresterii economice cel putin cinci ani consecutiv,prin realizarea economiei de piata functionale,investitii masive si asigurarea unui nivel de trai corespunzator pentru cetateni.Cele 10 cauze expuse - si nu doar acestea - se datoreaza incapacitatii tuturor partidelor si guverantilor, clasei politicianiste preocupate doar de chiverniseala, precum,si nu in ultimul rand,celor care i-au adus la putere prin votul lor pe cei vinovati de actuala stare de lucruri.Dle Florin,cei care v-au votat vor actiuni si rezultate concrete nu vorbe.