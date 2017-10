Deputatul Florin Gheorghe cere verificarea poliţiştilor constănţeni

Deputatul Florin Gheorghe cere verificarea polițiștilor constănțeni

Deputatul PDL de Constanta, Florin Gheorghe, a adresat o nouă solicitare ministrului Administrației și Internelor, Radu Stroe, referitoare la modul în care își desfășoară activitatea polițiștii din județul Constanța. Potrivit unui comunicat de presă transmis de parlamentarul constănțean, în interpelare se spune că, potrivit cifrelor avansate de către Inspectoratul Județean de Poliție Constanța, numărul cetățenilor nemulțumiți de ritmul soluționării plângerilor adresate organelor de poliție a crescut cu fiecare an. Florin Gheorghe susține că, în primul semestru al anului 2013, pe numele a aproximativ un sfert dintre cei peste 1.400 de polițiștii constănțeni, mai precis 356, au fost formulate reclamații din partea cetățenilor nemulțumiți, în principal, de durata anchetelor, de tergiversarea unor cercetări penale, de rezultatele acestora și, mai ales, de atitudinea necores-punzătoare manifestată de cei care ar trebui să furnizeze un exemplu de comportament social. „Având în vedere aspectele semnalate de cetățeni și luând în considerare faptul că anchetele interne derulate nu au condus la o îmbunătățire a situației, am solicitat ministrului Radu Stroe să trimită o echipă a Corpului de Control din Ministerul Afacerilor Interne pentru a efectua cercetări și a dispune soluții la nivelul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța. Totodată, am cerut măsuri ferme pentru a reda imaginea cuvenită celor care au misiunea de a acționa în numele legii și de a proteja cetățenii”, a precizat deputatul Florin Gheorghe.