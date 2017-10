Deputatul Florin Gheorghe, bilanţ la sfârşit de sesiune parlamentară

1

NAVETISTUL

Dl Florinel este de profesie politicianist navetist . A trecut prin toate partidele si in urma lui n-au ramas nici urmele baloase ale melcului . Maretele lui realizari legislative n-au nicio valoare . Sunt doar simple reglementari care , oricum , nu vor fi respectate . Nici vorba de transparenta in achizitiile publice , si in continuare acestea se vor face la fel cum face Parlamentul , adica acestea se vor face tot mascate in favoarea clientelei politice . Cresterea calitatii in constructii n-are nicio legatura cu legea dlui Florinel . In Romania fiecare construieste ce vrea si unde vrea . Proiectele , chiar atunci cand nu sunt " masluite " nu se respecta , fiind suficient sa dam exemplul calitatii autostrazilor .Pe cetateanul care l-a votat din greseala pe Florinel il doare undeva de gratuitatea citirii documentelor in Monitorul Oficial . In rest , Florinel a fost complice activ sau pasiv la toate mizeriile votate de colegii sai parlamentari , inclusive la faptele de coruptie . Sa primesti timp de 4 ani un porcoi de bani pentru cateva fleacuri legislative , asta da realizare . Daca era cinstit , dl Florinel raporta celor care l-au ales ce a facut , ce a realizat din promisiunille facute in campania electorala cand a candidat la deputatie . Sa speram ca dupa atatea eforturi , sa se odihneasca vreo 10 ani si sa nu mai candideze , Poate in acest timp va reusi sa invete ce inseamna navetismul , inconsecventa si infidelitatea .