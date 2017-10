Deputatul Florin Gheorghe: "Agricultura are nevoie urgentă de investiţii în mecanizare modernă"

Deputatul Florin Gheorghe: "Agricultura are nevoie urgentă de investiții în mecanizare modernă"

Deputatul constănțean UNPR Florin Gheorghe a adresat o interpelare Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe tema sprijinului care trebuie acordat fermierilor români pentru achiziția de utilaje agricole.„Agricultura românească produce de la an la an mai mult, însă numai ca urmare a intensificării muncii fermierilor români și mai puțin ca urmare a creșterii gradului de mecanizare a producției agricole. I-am transmis în această săptămână o interpelare Ministrului Agriculturii, Daniel Constantin, pentru a-i propune să evalueze posibilitatea unui sprijin direct sau indirect pentru fermierii români, începând din 2015", a spus deputatul Florin Gheorghe. El a adăugat că există deja în derulare proiecte de succes sau care urmează să se implementeze, cum ar fi „Prima Casă” sau „Primul Autoturism”. „«Prima Casă» a stimulat sectorul construcțiilor de locuințe, iar cel de-al doilea program, care se va implementa în scurt timp, va fi o gură de oxigen pentru tinerii români și pentru producătorii autohtoni de autoturisme. Sper ca domnul ministru Daniel Constantin să-mi dea dreptate că agricultura are nevoie urgentă de investiții în mecanizare modernă și, de ce nu, de la începutul anului viitor, să putem lansa programe pentru fermierii români, de tipul «Primul Tractor», «Prima Moară», «Prima Seră»”, a mai spus Florin Gheorghe. Parlamentarul a mai susținut în interpelarea sa că toată creșterea economică din acest an, la care au contribuit și fermierii, poate asigura și resursele financiare atât pentru garantarea creditelor aferente acestor programe, cât și pentru stimulentele financiare directe sau indirecte.„Îmi doresc ca, în câțiva ani, agricultura românească să producă suficient pentru români, la prețuri bune, accesibile, căci, în privința calității, produsele românești sunt net superioare produselor din import”, a susținut deputatul Florin Gheorghe.