Deputatul Florin Gheorghe a preluat conducerea PMP Constanţa

Deputatul Florin Gheorghe a preluat conducerea PMP Constanța

Deputatul Partidului Mișcarea Populară Florin Gheorghe este, începând cu data de 10 martie 2014, președintele Organizației Municipale Constanța a Partidului Mișcarea Populară. „Sunt onorat de încrederea pe care mi-au acordat-o colegii din Partidul Mișcarea Populară. De asemenea, mai știu că poziția de președinte PMP la municipiul Constanța nu este doar o bucurie, ci este și un prilej de foarte mare responsabilitate față de constănțeni și față de colegii mei din partid. Eu nu am uitat niciun moment faptul că am promis constănțenilor, atunci când m-au ales și, mai ales, atunci când am pus umărul la proiectul Mișcarea Populară, că noi, politicienii din PMP, suntem diferiți și că noi vom promova un alt tip de a face politică: o politică onestă, o politică în slujba românilor”, a declarat deputatul Florin Gheorghe. El a mai adăugat că, în opinia sa, crede că a sosit momentul să demonstreze acest lucru, iar poziția de președinte PMP la Organizația Municipală Constanța îl obligă să reușească.