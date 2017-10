Deputatul Eugen Nicolăescu, transportat de urgenţă la Spitalul Floreasca

Deputatul Eugen Nicolăescu, transportat de urgență la Spitalul Floreasca

Eugen Nicolăescu a fost internat la secția Cardiologie, dar medicii nu au dat nici un fel de declarații până la efectuarea analizelor. La spital ar fi ajuns și subsecretarul de stat în MInisterul Sănătății Raed Arafat, cel care a fost promovat în Guvern în timpul mandatului lui Nicolăescu.Eugen Nicolăescu a fost adus conștient la spital. Medicii spun că fostul ministru prezenta o formă ușoară de lipotimie. Insa pentru a se asigura că nu există și alte probleme mai serioase, doctorii au hotărât să-l țină sub observație pe timpul nopții. Nicolăescu ar putea fi externat astăzi.În vârstă de 55 de ani, născut într-o comună din județul Giurgiu, Nicolăescu este deputat de Călărași din partea PNL, la al treilea mandat. Este căsătorit și are doi copii.Este o senzatie de pierdere iminenta a constientei. O lipotimie se observa mai curand la subiectii hipersensibili, cu ocazia unei emotii, unei contrarietati, cand nervul pneumogastric este stimulat. Poate surveni in cursul unei dureri subite, al unei luari de sange, a unei mese copioase luate intr-o atmosfera inchisa sau atunci cand sinusul carotidian, sediul baroreceptorilor, este comprimat. O lipotimie este un rau treptat in care subiectul are o impresie de cap gol, de incetosare a vederii, are nevoie sa se intinda. El are tulburari trecatoare ale constientei, este palid, transpira. In cateva minute, de cele mai multe ori, subiectul revine la starea normala incercand, eventual, impresia unei oboseli. In anumite cazuri, lipotimia poate fi urmata de o sincopa (pierderea constientei). In general, este vorba de o tulburare benigna. Subiectul trebuie sa se intinda, sa nu i se dea bauturi alcoolizate si sa fie sustras, daca e posibil, din circumstantele declansante.Sursa: sfatulmedicului.ro