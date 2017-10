Deputatul Eduard Martin este bun de… mână

Deputatul constănțean Eduard Martin a intrat și el în rândul parlamentarilor adevărați. Pentru că, de la o zi la alta, se dovedește tot mai des că a fi parlamentar înseamnă, în primul rând, să știi să fentezi… orice: legi, regulamente și alte acte normative, marțea trecută a fentat și el. De această dată, public. Dar nu a fentat decât votul. Deputatul PSD a votat și el, așa cum au mai făcut-o mulți până acum, la două mâini. Adică, o dată pentru el și o dată pentru un coleg care îi lăsase cartela „în grijă". Reporterii de la „Academia Cațavencu" l-au surprins marțea trecută pe deputatul constănțean cum încălca nonșalant regulamentul Camerei Deputaților, votând de două ori. În consecință, și Martin, ca și alți colegi de-ai săi practicanți ai acestui „sport", ar trebui să fie sancționat. Părerea lui Martin despre acest incident sau măcar o părere de rău formală nu am reușit să obținem de la parlamentar și asta pentru că la telefonul mobil al deputatului răspunde numai… căsuța poștală. L-am contactat, în schimb, pe purtătorul de cuvânt al partidului, Cristian Diaconescu, și el parlamentar PSD de Constanța, care ne-a declarat că nu poate comenta astfel de atitudini ale parlamentarilor din punct de vedere politic, singura care poate fi sesizată fiind Comisia juridică de disciplină și imunități de la nivelul Camerei Deputaților. Diaconescu a confirmat și el că este o încălcare a regulamentului camerei și că, în astfel de situații, „este vorba despre responsabilitatea lor (n.n. a parlamentarilor) în fața opiniei publice". Iar cum până acum nu se cunosc cazuri de sancțiuni care să îi fi determinat pe parlamentari să regrete astfel de gesturi, cum pe linie politică, iarăși, se spune că nu se poate interveni pentru a-i disciplina pe senatori și deputați, singura sancțiune poate veni de la noi, de la alegători, odată cu votul. Este absolut remarcabilă, însă, lipsa de bun simț a acestor personaje care ne reprezintă în Parlament, doar dacă amintim faptul că Martin a comis-o chiar sub ochii prezidiului, deputatul nostru ocupând unul dintre locurile din primul rând. Înregistrarea video care îi pune în valoare lui Martin calitățile de trișor, dar și „respectul" pe care îl manifestă parlamentarul față de cei care l-au trimis acolo pot fi constatate pe www.catavencu.ro.