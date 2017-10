Deputatul de Constanţa Remus Cernea a refuzat să jure pe Biblie

9

Nu vreau sa ii iau eu apararea lui Cernea dar m-i se pare mai sincer decat multi ipocriti care jura cu mana pe inima si biblie ! Nici eu nu cred in biblie, de-a lungul istoriei biserica a condus razboaie si a facut politica, preotii au fost mari si probabil ca inca mai sunt mari spioni si cu toate astea vrei sa ne ceri noua sa avem incredere in biserica ? )))) Incearcati carboseala asta cu religia pe la tzara unde oamenii sunt mai creduli, la oras se mai judeca Cand vine vorba despre politica cred in fapte nu in Doamne Doamne ! ! ! ! Are 4 ani sa ne demonstreze ca merita sau nu acest mandat de deputat.