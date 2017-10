Deputatul Dănuţ Culeţu vrea să afle ce se întâmplă cu podul IPMC

Deputatul Dănuț Culețu vrea să afle ce se întâmplă cu podul IPMC

Președintele Forței Civice Constanța, deputatul Dănuț Culețu, a organizat, ieri, o conferință de presă, în cadrul căreia a vorbit despre mai multe probleme economice care privesc viitorul țării.Deputatul Dănuț Culețu s-a arătat îngrijorat de faptul că oamenii din Constanța nu-și mai pot plăti facturile la apă caldă și căldură, în principal, din cauza costului mult prea mare al gigacaloriei. El a susținut că există mult mai multe probleme, motiv pentru care o să ceară informații de la cei abilitați, tocmai pentru a se putea lua cea mai bună decizie.„O să-i transmit o invitație primarului Mazăre sau viceprimarului Făgădău, pentru a discuta mai multe subiecte, printre care și finalizarea proiectului Podului IPMC. Am să-i fac o invitație scrisă domnului viceprimar, dar am să fac și altceva, că suntem prieteni pe Facebook. Am să-i transmit domnului viceprimar dorința de a avea o întâlnire la care să discutăm: ce se întâmplă cu prețul gigacaloriei și care este viziunea, care este susținerea economică și mai ales impactul pe plan social al taxei de habitat, care este finalitatea proiectului IPMC, și mai am încă o problemă pe care o voi spune în momentul respectiv, nu vreau să o abordez acum, mai am nevoie de niște detalii”, a declarat deputatul Dănuț Culețu.De asemenea, referitor la podul IPMC, acesta a mai adăugat că ar vrea să știe în ce stadiu se află lucrările, pentru că existau niște promisiuni, însă, după cum a observat recent, acolo nu se întâmplă nimic.„Am primit, referitor la podul IPMC, niște înregistrări de anul trecut, din decembrie, care stipulau faptul că podul IPMC are sursele necesare și este prins într-un grafic de eșalonare al lucrărilor, astfel încât să fie finalizat în 2013, dacă nu mă înșel. Am trecut și ieri pe sub podul de la IPMC, nu am văzut nicio mișcare întâmplându-se pe acolo. Nu aș vrea să cred că a fost doar o declarație electorală și îi rog pe domnul primar, pe domnul viceprimar sau pe un purtător de cuvânt să ne spună public care este situația acestui foarte important element de infrastructură din Constanța și care este finalitatea acestei investiții, pentru că ea pune în pericol nu numai transportul, ci și securitatea cetățenilor”, a mai spus parlamentarul Dănuț Culețu.