Deputatul Dănuţ Culeţu merge pe mâna tinerilor în partid

Deputatul Dănuț Culețu merge pe mâna tinerilor în partid

Pe plan local, ca președinte al Forței Civice, Dănuț Culețu a spus că se preocupă, în continuare, de organizarea unor filiale în principalele orașe din județul Constanța.În acest context, vineri, 8 februarie 2013, Biroul Permanent Județean al Forței Civice Filiala Județeană Constanța l-a desemnat pe Silviu Calotă în funcția de președinte interimar al Organizației Forței Civice Năvodari."Avem deja o organizație puternică la Mangalia, acum s-a înființat și la Năvodari, urmează, săptămâna viitoare și la Cernavodă. Avem nevoie de tineri alături de noi deoarece ei pot schimba percepția despre clasa politică și de felul de a face o politică nouă", a spus Dănuț Culețu.La rândul lui, prezent la întâlnirea de ieri cu presa, Silviu Calotă s-a prezentat și a spus că are 30 de ani, fiind economist de profesie."Nu am mai făcut până acum politică deoarece nu m-am regăsit în nici un partid. Sunt mai greu de convins. După alegerile din decembrie mi-am dat seama că nu mai pot sta deoparte și să privesc neputincios la ce se întâmplă. Am considerat că este nevoie să mă implic și am găsit aliați în domnul Dănuț Culețu, în domnul Mihai Răzvan Ungureanu. Sunt adept al dreptei și sunt onorat și mă simt obligat față de cetățeni pentru ca politica forței-civice să se facă pentru cetățeni", a declarat Silviu Calotă.Printre altele, el a mai precizat că, deocamdată, filiala din Năvodari a Forței Civice are doar 25 de membrii, însă pe viitor așteaptă ca și alți tineri dornici de schimbare în bine să se implice în proiectele partidului.