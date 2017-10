Deputatul Dănuţ Culeţu încearcă să „salveze“ Spitalul de la Eforie Sud

Deputatul Dănuț Culețu încearcă să „salveze“ Spitalul de la Eforie Sud

Președintele Organizației Județene a Forței Civice Constanța, deputatul Dănuț Culețu, este preocupat de situația Spitalului de Ortopedie Traumatologie și Recuperare Medicală (SOTRM) din Eforie Sud, motiv pentru care i-a adresat o întrebare Ministrului Sănătății, Eugen Nicolaescu. Demersul său are loc ca urmare a unei sesizări primite din partea cadrelor medica-le a SOTRM și a pacienților îngrijorați de viitorul acestei instituții medicale.„În calitate de deputat ales în circumscripția electorală nr. 14 Constanța aduc în atenția dumneavoastră situația Spitalului de Ortopedie Traumatologie și Recuperare Medicală Eforie Sud în vederea luării unor măsuri imediate pentru a da dovadă societății românești că am început să ne însănătoșim, așa cum bine spune colectivul medical al acestei unități sanitare care își pune toate speran-țele pentru salvarea spitalului în noi, cei care putem face ceva pentru ca România să fie o țară europeană sănătoasă”, spune Dănuț Culețu.În scrisoarea adresată, parlamentarul constănțean îl avertizea-ză pe ministrul Eugen Nicolaescu că reorganizarea SOTRM, ca simplă secție a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța nu are ca scop eficientizarea actului medical, ci, mai degrabă, valoarea patrimonială pe care o deține acest spital.„Nu cred că este cazul să vă fac un istoric detaliat al spitalului, dar consider absolut necesar să vă solicit o analiză profundă asupra situației actuale, având în vedere următoarele: în anul 2004 terenurile (11 hectare - parc natural în apropierea falezei) și clădirile aferente SOTRM au fost trecute în domeniul public al județului Constanța și în administrarea Consiliului Județean Constanța. În anul 2010, Consiliul Județean Constanța a preluat și managementul instituției. A fost înființat un consiliu de administrație format din cinci membri și pe data de 31 ianuarie 2013 se aprobă într-o ședință a CJ Constanța DESFIINȚAREA spitalului, pentru ca ulterior, să fie vorba de o reorganizare. Dincolo de interesele politice și imobiliare ale zonei, vă solicit să dispuneți un audit la nivelul spitalului și să dispuneți, în consecință, pentru restabilirea situației anterioare anului 2004", se mai spune în documentul transmis ministrului Eugen Nicolaescu.Printre altele, deputatul Dănuț Culețu a menționat că spitalul este o unitate care beneficiază de personal de specialitate calificat la cele mai înalte standarde naționale, are o tradiție cum puține unități sanitare din România au și deservește nu numai pacienți de la nivelul județului Constanța, ci prin pozițio-narea sa la țărmul Mării Negre tratează și recuperează afecțiuni ale pacienților din întreaga țară.„Consider că prin reorganizarea sa ca simplă secție a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, SOTRM își va pierde funcția sa principală. V-aș avertiza, domnule ministru, că reorganizarea SOTRM nu are ca scop eficientizarea actului medical, ci, mai degrabă, valoarea patrimonială pe care o deține acest spital de tradiție. Față de cele prezentate, vă rog, domnule ministru, să ne comunicați următoarele:În condițiile în care CJ Constanța nu revine asupra hotărârii de consiliu, aveți în vedere preluarea SOTRM de la autoritățile administrației publice locale la Ministerul Sănătății?”, a conchis deputatul Dănuț Culețu.La finalul documentului, parlamentarul constănțean a solicitat ministrului Eugen Nicolaescu un răspuns atât scris cât și oral.