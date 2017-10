Deputatul Dănuţ Culeţu cere explicaţii cu privire la aromânii din Balcani

1

un punct de vedere

sunt nascut in romania.am fost indobitociti de toti neavenitii ca suntem romani.om fi ,doar cu pasaportul.sincer sa fiu nu avem nicio treaba cu romanii .avem alta cultura alta educatie si alt spirit civic decat al romanilor.de ceva ani buni muncesc in grecia in epir in metsovo . stand intre aromanii greci aici atatia ani am realizat ca nu avem legaturi de suflet cu romania.mai degraba cu grecii albanezii si aromanii din macedonia.au fost interese mari ale guvernului de la bucuresti in secolul trcut cand s a facut schimbul de populatie cu bulagarii.se stia foarte bine ca aromanii sunt harnici si bogati.au venit in romania (deci am venit de afara aici )cu mii de oi cai capre sute de carute pline de bogatii si mult,fosarte mult aur. mihail kogalniceanu i a spus lui a i cuza,,or sa fie buni la ceva si machedonii astia ,,.a scapat guvernul de la bucuresti de bulgarii puturosi si i au adus pe machedonii cu aur mult.am o intrebare catre guvernele de la bucuresti.-daca tot spuneti ca suntem si noi machedonii romani de ce la la 1 decembrie nu apare si drapelul nostru (soarele lui alexandru macedon ) langa tricolor sau sa cate cineva in aromana langa basescu.eu de la parintii si bunicii mei nu am auzit de vlad dracul mircea sau stefan voivod.am auzit in schimb de pitu guli de gramoste de muntii pinduluyi de cei 162 de baieti din samarina care s au jertfit pentru apararea athenei,am mai auzit de abdul hamid pasa care a recunoscut republica aromana acum 110 ani.eu cu aceste adevaruri istorice am crescut nu cu altceva.................aaaaaa ca vor unii politicieni sa ne faca romani , este alta treaba .intrati in casele aromanilor si veti vedea ce impresie au despre istoria voastra. noi suntem urmasii lui alexandru cel mare macedon nu urmasii lui burebista