Deputatul Dănuţ Culeţu caută sprijin pentru cei care nu îşi mai pot plăti ratele la bănci

1

Toata stima !

Bravo domnule Culetu, toata stima si aprecierea pentru devotamentul pe care il dati in spijinul persoanelor afectate de criza care nu din vina lor nu isi mai pot plati ratele la banca. De asa politicieni avem nevoie , care sa sara in ajutorul populatiei la greu. Va multumim si speram sa reusiti in demersul dumneavoastra. Doamne ajuta!