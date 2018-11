Deputatul Cristina Dumitrache, proiect legislativ în sprijinul persoanelor cu boală celiacă

Deputatul Cristina Dumitrache, de la PSD Constanța, a depus spre dezbatere proiectul privind Protecția Persoanelor cu Boală Celiacă din România.„Urmare a acțiunilor întreprinse de către Asociația Română pentru Intoleranță la Gluten, pentru sensibilizarea populației și autorităților cu privire la incidența crescută a bolii celiace, împreună cu președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din cadrul Camerei Deputaților, dl. conf.dr. Buicu Florin, și cu sprijinul a 135 de deputați, în majoritate membri ai grupului PSD din Camera Deputaților, am depus spre dezbatere proiectul privind Protecția Persoanelor cu Boală Celiacă din România. Obiectivul prezentului proiect este acela de a crea baza legală pentru construcția unui cadru favorabil și decent pentru siguranța vieții și pentru respectarea drepturilor fundamentale, în condiții de nediscriminare, ale persoanelor diagnosticate cu boala celiacă (intoleranța severă la gluten). Boala celiacă sau intoleranța la gluten este o condiție autoimună permanentă, care apare la persoanele al căror organism nu poate tolera glutenul, dar, de cele mai multe ori boala rămâne nediagnosticată. Există deja statistici concludente asupra incidenței crescute a bolii celiace și asupra efectelor subdiagnosticării acesteia”, a declarat deputatul constănțean Cristina Dumitrache.În plus, parlamentarul a explicat că, în 85% dintre cazuri boala nu este tratată sau este incorect diagnosticată, ceea ce poate duce la complicații pe termen lung. Boala poate apărea la orice vârstă, însă în țara noastră cei mai afectați sunt copiii.La nivel european, în medie 1 din 100 de persoane are boală celiacă, cei mai puțini fiind în Germania (0,3%) și cei mai mulți în Finlanda (2,4%). În Europa, 12%-15% dintre persoanele cu boala celiacă ajung să fie diagnosticate. Raportul bărbați-femei cu boala celiacă este de 1:2 la un bărbat cu boala celiacă, cel puțin două femei suferă de aceeași patologie.În România, aproximativ 5% dintre persoanele cu risc sunt diagnosticate. În acest moment, aproximativ 8.000 de copii se află în evidență ca având boala celiacă. Însă, numărul acestora este mai mare, Centrul de Management pentru Boala Celiacă (din cadrul Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului Alessandrescu-Rusescu) estimând că până la 200.000 de persoane au boala.„Numărul exact al bolnavilor nu este cunoscut, deoarece nu există un registru național al bolnavilor și acest aspect este reglementat de prezentul proiect legislativ. Boala celiacă nu se vindecă, iar singurul tratament viabil este regimul strict fără gluten pe tot parcursul vieții. Pentru aceasta, propunem ca persoanele, adulți și copii, diagnosticate cu boala celiacă, să primească un stimulent alimentar lunar în valoare de 300 de lei, acordat sub forma tichetelor de masă/bonuri de alimente. Ca atare, din nevoia de a promova și urgenta procedura de diagnosticare a bolii celiace, precum și pentru a acționa pentru prevenirea apariției bolii, înaintea instalării complicațiilor, pentru că este mai bine să previi decât să tratezi, s-a născut acest proiect legislativ care, sperăm, va duce la îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu boală celiacă, la rezolvarea problemei integrării sociale în școală și muncă a celor cu intoleranță la gluten, creând, totodată, canalele prin care informațiile de actualitate despre boala celiacă să ajungă la medicii de familie și la medicii specialiști din toată țara”, a mai explicat deputatul Cristina Dumitrache, de la PSD Constanța.