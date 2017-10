Deputatul constănţean Remus Cernea vrea reformarea sistemului electoral

Deputatul constănțean Remus Cernea vrea reformarea sistemului electoral

Primul proiect vizează modificarea legii pentru alegerea președintelui României sub mai multe aspecte, în timp ce al doilea face referire la o nouă lege care să permită ca președintele Româ-niei, primul ministru, miniștrii și ceilalți membri ai Guvernului să poată fi și persoane care au o credință religioasă care nu este monoteistă sau persoane care nu au nicio credință religioasă.„Voi propune modificarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea președin-telui României sub trei aspecte. Să se prevadă un număr minim de susținători pentru a putea candida, de 40.000 în loc de 200.000 cum prevede legea actuală. Numărul actual de semnături cerut este mult prea mare iar Biroul Electoral Central nu are posibilitatea de a verifica veridicitatea semnăturilor. Or, acest lucru predispune la fraudă, întrucât partidele și independenții apelează la baze de date și falsifică semnăturile întrucât legea electorală nu prevede un sistem eficient de verificare a acestora. Frauda a fost evidentă și cu prilejul alegerilor europarlamentare când toți can-didații au depus, împreună, apro-ximativ șase milioane de semnături, lucru care era imposibil de realizat în doar 30 de zile, cu atât mai mult cu cât un cetățean poate semna pen-tru un singur competitor”, a declarat deputatul Re-mus Cernea.El a mai precizat că o altă modificare pe care o va solicita este ca semnăturile să poată fi strânse și online pe un site special realizat sub coordo-narea Autorității Electo-rale Permanente deoarece semnăturile online au un grad de siguranță de aproape 100% și pot fi verificate ușor, în timp ce semnăturile strânse pe hârtie cer un efort uriaș de verificare, imposibil de realizat pentru un număr mare.„Voi mai cere și ca articolul 27, alin. 3, să se completeze cu precizarea că modelul listei susțină-torilor și al declarației pe propria răspundere sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege și nu se modifică mai târziu de cel puțin șase luni înaintea datei alegerilor. O eventuală modificare a tabelului de către Guvern printr-o OUG cu doar 30 de zile înainte de data depunerii candidaturilor reduce foarte mult timpul necesar colectării semnăturilor”, a mai adăugat Remus Cernea.În ceea ce privește a doua propunere legislativă, Cernea a spus că va propune o lege care să permită ca președintele României, primul ministru, miniștrii și ceilalți membri ai Guvernului să poată fi și persoane care au o credință religioasă care nu este monoteistă sau persoane care nu au nicio credință religioasă.„Actualmente, prin Constituția României adoptată în 1991 și revizuită în 2003 este restricționat accesul unor atei, agnostici, liber cugetători sau al unor budiști, întrucât jurământul de credință se încheie cu formula religioasă obligatorie „Așa să-mi ajute Dumnezeu”. Nu sunt prevăzute derogări de la depunerea acestui jurământ, astfel că acest lucru reprezintă o gravă discriminare pe motiv de gândire, conștiință și religie. Este încălcat astfel art. 9 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului ratificată de România. Propunerea mea legis-lativă va fi similară prevederilor legale privind jurământul parla-mentarilor, unde se prevede că jurământul de credință se poate depune și fără formula religioasă, aceasta putând fi înlocuită cu formula: „Jur pe onoare și conștiință”, care prefațează jurământul”, a mai declarat Remus Cernea.