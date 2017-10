Deputatul Cătălin Rădulescu, pus sub acuzare

Cătălin Rădulescu, cunoscut drept deputatul "Mitralieră", a fost pus sub acuzare de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie și Justitie. Pe numele lui era o anchetă după declarațiile controversate făcute în contextul protestelor anti-guvernamentale din luna martie. El a spus, între altele, ca manifestanții din Piața Victoriei ar trebui alungați cu tunurile cu apă. Deputatul Cătălin Rădulescu a fost pus sub acuzare pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor.După declarațiile pe care Cătălin Rădulescu le-a făcut ziarului "Adevărul", polițiștii au făcut un control acasă. Nu au descoperit acel AKM cu care se mândrea deputatul în interviu și cu care spunea că va trage în manifestanții din Piața Victoriei, însă au descoperit alte două arme pentru care avea permis de port-armă. Polițiștii i-au suspendat permisele de port-armă, i-au aplicat și o amendă, iar acum procurorii l-au pus sub acuzare pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, a transmis corespondentul TVR Alex Costache.Potrivit TVR, deputatul PSD Cătălin Rădulescu a fost condamnat în decembrie 2016 la un an și șase luni de închisoare cu suspendare pentru dare de mită.