Deputatul Bogdan Huţucă şi-a anunţat candidatura la şefia PNL Constanţa. Primarii fac scut în jurul lui

ATITUDINE CRESTINEASCA

Daca stirea din ziarul Telegraf este reala si dl Baisan a renuntat sa candideze , sansele dlui Hutuca cresc nesperat de mult . Retinem insa faptul ca daca parasirea luptei de catre dl Baisan este motivata de un anumit spirit critic si de condamnare a unor fapte si situatii din PNL , hotararea de a continua sa candideze a dlui Hutuca este motivata de faptul ca a ales calea crestina a convietuirii fratesti cu cei care au dus la dezastru organizatia PNL Constanta , Dorinta exprimata de a avea o echipa neconflictuala este clara si este evident ca dl Hutuca vrea doar niste figuranti care nu creaza probleme . Dle Hutuca , dovediti de pe acum ca daca veti castiga functia de presedinte , cu spiritul dv " pacifist " veti fi doar un figurant , o marioneta in mana celor care , in frunte cu Dragomir au reusit sa faca schimbari care n-au schimbat nimic si care au dus organizatia PNL Constanta la faliment . Ne asteptam ca dl Hutuca sa ne promita ca va reabilita liberalismul , ca va curata grajdul liberal de balegarul pesedist , de indivizii corupti si aliati ai pesedeului si de nulitati ca Tararache sau navetisti ca Gheorghe . Dl Hutuca vorbeste de competitie . Care competitie , cu cine si intre cine ? Puteam intelege ca e vorba de competitie daca de ex, candida la functie alaturi de dl Hutuca si dl dl senator Chitac ,liberal de opereta care devenit senator nu va misca un deget pentru PNL manifestand o indiferenta totala față de soarta organizatiei care l-a scos din anonimat .Dl Hutuca vorbeste de competitie crezand ca astfel va evita conflictele . Unde s-a pomenit competitie fara conflicte ? Aas ceva n-a existat nici in vechiul regim condus de un partid totalitar . Dl Hutuca isi imagineaza ca membrii de partid cu functii care " au ars niste etape " care au " frustari " si se " pozitioneaza intr-un anumit fel " se vor pocai subit si cu cenusa pe cap se vor duce la Inalt Prea Sinistrul Rasputin - Znagoveanu sa se roage pentru sanatatea si succesele dv ? In ceea ce priveste declaratia inconstienta sau naiva ca nu pot fi manipulate 70 de organizatii demonstreaza ca nu aveti ce cauta in politica . Acste organizatii sunt deja manipulate de catre oameni care stiu sa lupte pentru mentinerea privilegiilor de care au parte fara sa aiba merite dar care stiu ce inseamna notiunea de valoare a functiilor si banilor si sinecurilor . Dle Hutuca aveti in față doar doua căi : sa deveniti instrumentul docil in mana celor care vor conduce din umbra organizatia sau sa va compromiteti . Aveti inca timp sa urmati exemplul dlui Baisan pe care , spre dezavantajul dv si a atmosferei din organizatie afirmati ca nu-l cunoasteti bine . Dar pe Dragomir , Hasotti si Manea ii cunoasteti ?