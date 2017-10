Deputatul Bogdan Huţucă propune amnistia fiscală pentru fermierii presaţi de ANAF

Deputatul Bogdan Huțucă propune amnistia fiscală pentru fermierii presați de ANAF

Vicepreședintele Comisiei pentru Buget Finanțe din Camera Deputaților, deputatul PNL Bogdan Huțucă, a depus spre dezbatere și adoptare o propunere legislativă prin care se urmărește anularea unor obligații fiscale în domeniul agricol.Mai exact, este vorba despre o propunere de lege care, dacă va intra în vigoare, va institui o amnistie fiscală pentru micii fermieri. Proiectul este înregistrat la Camera Deputaților cu numărul 424/11 octombrie 2017.„Micii fermieri din majoritatea județelor, inclusiv Constanța, sunt hăituiți de ANAF pentru plata TVA-ului pe ultimii 5 ani pentru că ar fi depășit un plafon anual de 220.000 de lei în comercializarea produselor. Aceștia sunt somați să plătească TVA pentru toate produsele comercializate, iar sumele sunt enorme. Găsim nenumărate cazuri în care micii fermieri, agricultori sau crescători de animale, sunt obligați să plătească TVA retroactiv de zeci și sute de mii de lei”, a declarat parlamentarul liberal constănțean.El a precizat că, în opinia sa, aceste impuneri sunt incorecte și, tocmai de aceea, a propus o soluție pentru remedierea situației.„Soluția pe care am propus-o vizează eliminarea acestor impuneri masive de TVA, impuneri pe care le consider cel puțin incorecte. Fermierii în cauză au plătit sume forfetare de-a lungul anilor, pentru că așa specifica legea la momentul respectiv. Mai mult decât atât, ei nu au avut niciodată obligația să țină evidențe contabile, pentru că impozitul se impunea la hectar sau pe numărul efectiv de animale”, a explicat Bogdan Huțucă.El a mai specificat faptul că propunerea legislativă face referire doar la micii fermieri și nu la latifundiari.„Vreau să fie clar faptul că nu discutăm despre latifundiari. Este vorba despre mici fermieri care cultivă loturi modeste de pământ, sau de crescători de animale în calitate de persoană fizică. Vorbim despre oameni care în această calitate juridică și-au îndeplinit obligațiile fiscale la stat. Doar că acum statul are mare nevoie de bani și își justifică acțiunea de impunere retroactivă a plății TVA-ului pentru fermieri, spunând, fără dovezi, că aceștia ar fi depășit plafonul de 220.000 de lei. Pentru cele mai multe cazuri de acest gen, plata câtorva sute de mii de lei echivalează cu falimentul”, a mai spus deputatul Bogdan Huțucă.În plus, el a mai adăugat că, în toată această perioadă, ANAF nu și-a îndeplinit rolul activ și preventiv.„În toată această perioadă ANAF nu și-a îndeplinit rolul activ și preventiv. Nu i-a anunțat și informat pe acești oameni, nu i-a somat să intre în legalitate și nu i-a îndrumat. Fermierii nu stau cu o copie a Codului Fiscal și de Procedură Fiscală în buzunar, pe câmp”, a subliniat Bogdan Huțucă.Precizăm faptul că există posibilitatea ca inițiativa legislativă privind anularea obligațiilor fiscale pentru fermieri să fie comasată cu o altă propunere inițiată de către deputatul liberal Bogdan Huțucă. Este vorba despre propunerea legislativă privind anularea unor obligații fiscale pentru dezvoltatorii imobiliari.