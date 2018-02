Deputatul Bogdan Huțucă, despre "creșterile" salariilor: "PSD și ALDE au tras țeapă românilor"

Deputatul liberal constănțean Bogdan Huțucă susține că salariile fabuloase cu care defilau în campania electorală PSD și ALDE s-au dovedit a fi adevărate fumigene, menite să sufoce, în realitate, atât mediul de afaceri, dar mai ales veniturile angajaților.„Peste o săptămână, românii își vor încasa lefurile pe luna ianuarie, prima lună care cade sub efectele escrocheriei fiscale pesediste - mutarea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. O manevră marca Vâlcov prin care se încearcă mutarea atenției publice de la fondul problemei - creșterile salariale promise - spre detalii procedurale complicate și stufos ambalate. Căci, în realitate, toate acele multe cifre și procente, majorări salariale din pachetul de guvernare diletanto-fantezist PSD-ALDE se traduc, în realitate, în mai puțini bani la simbrie pentru o bună parte dintre români”, a declarat deputatul Bogdan Huțucă.El a adăugat că PSD a fost ajuns din urmă de propriile minciuni electorale, care, acum, ca un bumerang, îl lovesc în ceafă.„Nu vor crește salariile românilor de la 1 ianuarie 2018, domnilor guvernanți, ci vor scădea! Oamenii vor rămâne, după ingineria voastră fiscală, cu mai puțini bani în buzunar. Și dacă veți corobora această stare de fapt cu creșterile masive de prețuri la carburanți, hrană, servicii etc., cu mărirea considerabilă a ratelor bancare, pe fondul deprecierii monedei naționale, veți avea adevărata oglindă a guvernării PSD-ALDE.Aplicarea legii salarizării în sectorul public pentru anumite categorii de salariați din APIA, MAI, Consiliul Concurenței, direcțiile județene de statistică, grefierii etc. vine cu scăderi de salarii, până la 40% în anumite situații sau cu creșteri mult sub așteptări, de până la 3%”, a mai spus parlamentarul constănțean.În plus, decizia Guvernului privind transferul contribuțiilor de la angajator la angajat aduce scăderi de salarii pentru toți angajații din domeniul IT, cercetare - dezvoltare, domeniile de activitate cu caracter sezonier și cei care nu muncesc cu normă întreagă.„Mulți angajatori din domeniul privat nu au renegociat salariile in sensul măririi, neavând încredere în stabilitatea acestui sistem, preferând să compenseze pierderile de venit net cu bonificații. Acest gen de soluții sunt de scurtă durată și nu oferă siguranța veniturilor pentru angajați.Asistăm, așadar, la un efect de domino al unei coaliții PSD-ALDE care guvernează România în tranșe. Incompetența și disperarea de a genera venituri la bugetul de stat au rostogolit măsuri fiscale și economice compromise și lipsite de cea mai mică credibilitate. În cel mai diletant mod, PSD și ALDE au tras țeapă românilor”, a mai spus deputatul liberal Bogdan Huțucă.