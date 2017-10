Deputatul Aledin Amet ameninţă cu plecarea din Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale

Deputatul Aledin Amet amenință cu plecarea din Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale

Deputatul Uniunii Democrate a Tătarilor Turco - Musulmani din România, Aledin Amet, este pe cale să se retragă din Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale. O decizie finală în acest sens va fi luată marți, 14 decembrie, când parlamentarul va anunța acest lucru în plenul Camerei Deputaților. Un incident aparent minor este pe cale să îl determine pe deputatul Aledin Amet să părăsească Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale. Totul a pornit de la o glumă al cărui autor a fost, potrivit comunicatului de presă transmis de Aledin Amet, nimeni altul decât colegul său de grup, reprezentantul comunității italiene, Mircea Grosaru. În cursul zilei de marți, 7 decembrie, acesta a glumit pe seama apartenenței religioase a colegului său Aledin Amet și implicit pe seama cutumelor specifice religiei islamice, afirmând, în spirit de glumă, că parlamentarul tătar ar fi consumat carne de porc, interzisă de Islam. „Această așa - zisă glumă, pentru orice musulman, așadar și pentru mine, reprezintă punctul sensibil, deoarece religia islamică înseamnă, alături de etnie, esența existenței noastre. Nu m-am destăinuit niciodată și credeam că nu mă voi destăinui vreodată cu privire la felul meu de a respecta tradițiile religioase. Este trăirea mea interioară. Mă văd nevoit, însă, acum să spun că nu am mâncat, nu mănânc și nu voi mânca carne de porc, deoarece încerc să fiu un bun musulman. Chiar am sprijinit, cât s-a putut, promo-varea acestei dimensiuni spirituale”, menționează parlamentarul tătar în comunicatul de presă transmis ieri. Afirmațiile preluate de către o televiziune națională au adus atingere imaginii deputatului Aledin Amet și implicit comunității tătare din România, după cum se mai menționează în același comunicat. „Nu mi-am dorit să ia amploare o astfel de discuție stupidă, dar pentru că a fost mediatizată la nivel național, m-am decis să trimit acest comunicat de presă, în condițiile în care am primit semnale de neliniște din partea membrilor comunității pe care o reprezint”, mai spune Aledin Amet. Deputatul UDTTMR a solicitat public, liderului de grup Varujan Pambuccian, să fie sancționat colegul său, Mircea Grosaru. În caz contrar, Aledin Amet a declarat că va anunța, marți, 14 decembrie, în plenul Camerei Deputaților, plecarea sa din cadrul Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale. Pentru a lămuri acest aspect, deputatul Mircea Grosaru a anunțat că va fi prezent, astăzi, la Constanța, unde va avea o intervenție în cadrul unei conferințe de presă susținute la sediul Uniunii Democrate a Tătarilor Turco - Musulmani din România.