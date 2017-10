Deputaţii vor să modifice legea antifumat

Deputații vor să modifice legea antifumat

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a făcut apel, ieri, către Camera Deputaților să nu permită o „relaxare” a legii antifumat, deoarece această măsură „nu are cum să producă efecte pozitive din perspectiva sănătății publice”.„Pe lângă măsuri restrictive, societatea noastră trebuie să aducă și sprijin, deci trebuie să facem ceva concret. Pentru că am amintit măsuri restrictive și pentru că am spus că trebuie să facem ceva con-cret, mă simt obligat, în calitate de ministru al Sănătății, să fac un apel către Camera Deputaților, care este camera decizională în problema schim-bării prevederilor legii care interzice fumatul în spații publice”, a afirmat ministrul, la conferința „2035 - Prima generație fără tutun a României”.Totodată, el s-a referit la amendamentele recent propuse la legea antifumat.„Comisia de sănătate din Senat a propus amendamente care permit în realitate să se fumeze în orice spațiu închis. Singura condiție este ca res-pectivul spațiu să fie inscripționat, nu dedicat. Special trebuie să fie doar inscripționat cu destinația - Pentru fumat”, a detaliat el.