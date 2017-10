Deputaţii trebuie să părăsească hotelurile în următoarele două săptămâni

Deputații trebuie să părăsească hotelurile în următoarele două săptămâni

Președintele Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, a declarat, ieri, că după adoptarea noului Statut al parlamentarilor și a normelor de aplicare, deputații vor trebui să părăsească hotelurile în care stau, urmând să-și negocieze alte contracte sau să se mute în chirie.Zgonea a precizat că fiecare deputat va primi 4.000 de lei pentru cazare în București, sumă cu care poate să își negocieze personal un alt contract la hotel sau să se mute în chirie.Această normă a fost adoptată de către Biroul permanent al Camerei, după adoptarea de către Parlament a noului Statut al deputaților și senatorilor.„Noul Statut are noi prevederi care reduc cheltuielile cu privire la mandat. E un pas către reformă, am reușit în șapte luni ce nu am reușit în șapte ani, e un pas înainte. Am aprobat inițierea unei sume forfetare pentru acoperirea cheltuielilor de cazare în municipiul București, de 4.000 de lei”, a spus Zgonea.El a mai adăugat că sunt pregătite toate documentele astfel încât secretarul general să informeze grupurile politice parlamentare și deputații care locuiesc la hotel că, în următoarele două, maxim trei săptămâni, vor trebui să părăsească hotelul, pentru că din punct de vedere legal, Camera nu-și va putea permite să plătească acea sumă și nici nu mai are o relație contractuală, după publicarea Statutului, cu companiile hoteliere.