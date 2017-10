Deputaţii pun biciul pe constructorii iresponsabili. Garanţie de cinci ani pentru lucrările publice

Deputații pun biciul pe constructorii iresponsabili. Garanție de cinci ani pentru lucrările publice

Persoanele care își fac o locuință nouă sau care și-o modernizează pe cea veche fără a respecta normele legale de calitate riscă, începând de ieri, amenzi de până la 40.000 de lei, în condițiile în care sancțiunea maximă era până acum de cel mult 20.000 de lei. Mai exact, au fost majorate semnificativ toate amenzile prevăzute de Legea calității în construcții, plus că s-au introdus perioade de garanție pentru clădiri, în funcție de importanța acestora.Totodată, dacă ar fi să luăm în calcul lucrările publice precum șosele, poduri sau alte construcții realizate la noi în țară, dar ale căror vicii au apărut la scurt timp după darea în folosință, și constructorii care realizau lucrări de mântuială, dar se îmbulzeau la contracte pe bani publici vor trebui să se gândească de două ori atunci când își vor face planuri să câștige bani ușor.Concret, începând de ieri, a intrat în vigoare Legea nr. 163/2016 privind calitatea în construcții, lege inițiată de deputatul constănțean Florin Gheorghe.„Noile reglementări vor aduce schimbări calitative majore, în special în sectorul construcțiilor realizate din bani publici. A fost un drum legislativ lung, deloc ușor, însă prin dialog cu ministerele, mediul de afaceri, experți în domeniu, am reușit să îi conving pe toți, inclusiv pe colegii parlamentari, că este o lege de care România și românii au nevoie, o lege care trebuie să pună capăt lucrărilor de proastă calitate și bătăii de joc pe bani publici. În iunie, legea a fost adoptată de Camera Deputaților, în iulie a fost promulgată de președintele țării, iar de pe 24 august a intrat în vigoare”, a declarat, ieri, deputatul Florin Gheorghe.Așadar, construcțiile nu se vor mai realiza ca până acum, în special în privința calității acestora. Practic, este pentru prima dată în ultimii 26 de ani, când avem o lege care prevede garanția expresă pentru construcții civile, care, pentru lucrările de mare anvergură, cele cuprinse în categoriile A și B, nu poate fi mai mică de cinci ani de zile. În aceste categorii intră toate construcțiile plătite din taxele colectate de la cetățeanul român. O decizie foarte bună, ținând cont că, până ieri, legea nu făcea referire la o perioadă minimă de garanție.Concret, cei care construiesc lucrări publice sunt obligați să garanteze lucrările cel puțin cinci ani, iar pentru a duce la bun sfârșit acest lucru vor trebui să utilizeze materiale de calitate superioară. În plus, aceștia vor trebui să remedieze eventualele defecte, însă nu din buzunarul cetățenilor, ci din al lor. Așadar, scopul legii a fost și rămâne creșterea calității construcțiilor. Legea aduce, de asemenea, și alte noutăți în materie de certificare tehnico-profesională a operatorilor economici, dar și o actualizare a sancțiunilor, fiind astfel prevăzute amenzi care pot ajunge până la 40.000 de lei.Pe de altă parte, la fel de important este ca autoritățile responsabile ale statului român să asigure o bună implementare a acesteia și o bună monitorizare a calității lucrărilor.„Știm cu toții că România nu duce lipsă de legi bune, unele chiar mai actualizate la realitățile social-economice decât în multe state UE. Ceea ce ne lipsește nouă este o bună implementare a acestora, de către instituțiile și funcționarii responsabili. Mi-aș dori, ca în baza acestei legi bune, toate autoritățile publice din România, de la primării de comune și până la ministere, să știe că au dreptul să sesizeze autorităților orice neconcordanță calitativă între lucrarea plătită și cea realizată efectiv de constructor. Am toată încrederea că Inspectoratul de Stat în Construcții va ieși din somnul adânc în care stă de ani de zile și își va regăsi menirea. Că inspectorii acestei instituții vor depăși faza în care doar taie chitanțe pentru taxe mari, prevăzute în diverse legi, și vor avea ca principală grijă - calitatea construcțiilor. Sper că și alte autorități centrale sau locale se vor bate pentru a stopa risipa de bani publici pe lucrări de mântuială. Vreau să cred că de astăzi înainte nu vom mai vedea asfaltări pe timp de ploaie, tavane care cad în școli la doar câteva luni după renovare, săli de operații în care plouă, diguri luate de prima ploaie sau rețele publice de utilități care cedează la prima utilizare”, a mai adăugat deputatul Florin Gheorghe.