Deputaţii PDL condamnă refuzul USL de a majora alocaţia pentru copii

Deputații PDL condamnă refuzul USL de a majora alocația pentru copii

Grupul PDL din Camera Deputaților condamnă decizia parlamentarilor USL din Comisia pentru Muncă și Protecție Socială și din Comisia pentru buget, finanțe și bănci de a respinge inițiativa legislativă a PDL care prevede majorarea alocațiilor pentru copii, după trei ani consecutivi de creștere economică. Proiectul de lege semnat de reprezentanții PDL propune majorarea alocației pentru copiii până la doi ani sau pentru cei cu dizabilități până la trei ani de la 200 la 300 de lei, a celei pentru copiii între doi și 18 ani de la 42 la 75 de lei, iar a celei pentru copiii între trei și 18 ani cu dizabilități de la 84 de lei la 150 de lei.Prim-vicepreședintele PDL Andreea Paul, membră în Comisia pentru buget, finanțe și bănci, consideră că asigurarea sursei de finanțare de către Guvern ar fi fost posibilă cu condiția să existe voință politică în acest sens.Ea a spus că USL a mărit semnificativ bugetul lui Dragnea și salariile primarilor în 2014, dar nu a găsit 151 milioane lei în plus pe lună pentru cei 3,8 milioane copii și tineri.„Nu sunt bani este argumentul cinic al USL în condiții de creștere economică de 2,7% în primele trei trimestre ale acestui an și de 2% prognozat pentru anul viitor. Ceea ce nu s-a putut corecta în plină cădere economică și criză financiară globală în timpul guvernării PDL se înrăutățește semnificativ sub guvernarea USL. Taxele noi și majorate de Guvernul Ponta intră și în costul laptelui și al rechizitelor, în tot ceea ce copiii noștri au nevoie. Fac un apel către parlamentarii USL să nu trateze cu același dezinteres problema și la votul din plenul Camerei Deputaților. Din păcate în ultimele zile au demonstrat din nou că singura lor grijă este să se pună deasupra legilor. Le reamintesc că oricâte voturi ar avea în spate, românii nu i-au trimis în Parlament pentru a-și proteja corupții și infractorii”, este de părere Andreea Paul.