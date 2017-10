Deputaţii jurişti au termen până pe 10 septembrie să se pronunţe în privinţa fostului ministru Dobre

Deputații juriști au termen până pe 10 septembrie să se pronunțe în privința fostului ministru Dobre

Deputații membri ai Comisiei juridice au termen până pe 10 septembrie să se pronunțe în privința situației fostului ministru delegat al Administrației Victor Paul Dobre, după cum a decis Biroul Permanent al Camerei Deputaților.Decizia a fost luată în unanimitate, a anunțat, la finalul reuniunii, președintele Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, care a menționat că deputații juriști se vor reuni într-o primă ședință pe data de 27 august. Membrii BP au luat în discuție sesizarea primită de la Parchetul General privind începerea urmării penale față de Victor Paul Dobre. „Am primit o sesizare de la Parchetul General, semnată de procurorul general, pentru începerea urmării penale față de un deputat, fost ministru al Administrației. Eu am studiat, așa cum am și promis, documentele. Conform Regulamentului și procedurii legale, pentru ca nu cumva cineva să spună că Parlamentul obstrucționează Justiția, am convocat un Birou Permanent, deci la patru zile de când am primit documentul”, a explicat președintele Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea. Potrivit Agerpres, el a adăugat că Biroul Permanent va trimite documentul către Comisia juridică, procedura fiind îndeplinită. Zgonea a menționat că a discutat, anterior ședinței, cu liderii grupurilor parlamentare și cu membrii Biroului Permanent, care parte dintre ei nu s-au aflat în țară, și a arătat că, potrivit Regulamentului, nu există o procedură explicită pentru momentul dintre două sesiuni ordinare. "Și am preferat această decizie, nu o consultare telefonică, ci convocarea unui Birou Permanent", a adăugat acesta.