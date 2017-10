Deputaţii jurişti au finalizat dezbaterile la proiectul de revizuire a Constituţiei

Deputații juriști au finalizat dezbaterile la proiectul de revizuire a Constituției

Comisia juridică a Camerei Deputaților a finalizat dezbaterile pe proiectul de modificare a Constituției.„Am finalizat dezbaterile Comisiei juridice pe proiectul privind revizuirea Constituției. Au rămas câteva chestiuni punctuale care sunt mai mult de nuanță, nu de fond, urmând ca raportul să meargă la votul final proxim care va fi în Camera Deputaților, din câte am înțeles pe data de 24 aprilie”, a declarat președintele Comisiei juridice, Daniel Buda.Buda a subliniat că proiectul de revizuire a Constituției a păstrat linia dată de inițiatori vizavi de ceea ce înseamnă armonizarea funcționării instituțiilor statului sub aspectul cooperării între acestea și pe ceea ce înseamnă mecanismul de autocontrol al instituțiilor.Întrebat dacă are convingerea că raportul comisiei privind revizuirea Constituției va trece de votul final al Camerei Deputaților, Buda și-a exprimat speranța că parlamentarii Opoziției "se vor trezi și nu vor ignora voința românilor pe ceea ce înseamnă Parlament unicameral și ceea ce înseamnă reducerea numărului de parlamentari la 300".