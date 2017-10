Deputaţii Huţucă şi Boroianu, nemulţumiţi că Dragnea a convocat Parlamentul în acelaşi timp cu Congresul PNL

Deputații Huțucă și Boroianu, nemulțumiți că Dragnea a convocat Parlamentul în același timp cu Congresul PNL

Deputații PNL de Constanța au reacționat față de decizia PSD de a convoca Parlamentul pentru a citi moțiunea de urgență împotriva Guvernului Grindeanu în același timp cu desfășurarea Congresului Partidului Național Liberal.„Gestul lui Liviu Dragnea de a comanda o ședință reunită a Parlamentului duminică, 18 iunie, concomitent cu Congresul PNL este cel puțin iresponsabil. Faptul că lui Liviu Dragnea îi fuge partidul de sub picioare nu are nimic de a face cu PNL. Noi am spus în această perioadă de opoziție, dar și înainte în campania electorală, că PSD este condus de un grup de oameni care vor să ne ducă, înapoi, în climatul politic primitiv din anii 90. Iată că astăzi toți românii au dovada că ceea ce am spus este adevărat”, a declarat președintele PNL Constanța, deputatul Bogdan Huțucă.La rândul său, secretarul general al PNL Constanța, deputatul Robert Boroianu, este de părere că responsabilitatea pentru criza fără precedent în care se află guvernarea României aparține exclusiv lui Liviu Dragnea.„Este ridicol să convoci Parlamentul în ședință de urgență pentru a citi o moțiune de cenzură făcută pe genunchi, la ordinele disperate ale lui Liviu Dragnea. Nu ne-am gândit vreodată că vom ajunge să ne roage PSD să votăm o moțiune de cenzură împotriva guvernului lor, dar aici am ajuns. Liviu Dragnea și PSD trebuie să își asume situația de criză în care au băgat țara, în primul rând în fața românilor care i-au votat”, a declarat deputatul Robert Boroianu.