Deputaţii din Comisia de Agricultură se reunesc, săptămâna viitoare, într-o şedinţă la Murfatlar

Deputații din Comisia de Agricultură se reunesc, săptămâna viitoare, într-o ședință la Murfatlar

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din Camera Deputaților vor participa, săptămâna viitoare, la o ședință de lucru în Murfatlar. Președintele Comisiei, deputatul PDL Valeriu Tabără, a declarat pentru ziarul „Cuget liber” că la baza inițiativei organizării acestei ședințe în teritoriu au stat solicitările venite din partea societății Vie Vin Murfatlar de a discuta și a găsi soluții la problemele specifice domeniului. Valeriu Tabără a mai precizat că, în ultimele două luni, a participat la nume-roase întâlniri cu viticultori, cu persoane juridice sau asociații de profil din țară pentru a vedea care sunt problemele din acest domeniu. „Este un sector extraordinar de important și am dori să vedem care sunt punctele lor de vedere și problemele lor pentru a stabili care sunt posibilitățile noastre de a le transfera mai departe și de a iniția proiecte legislative care să vină în sprijinul lor”, a mai precizat Tabără. În plus, printre subiectele ce vor fi dezbătute, democrat-liberalul a inclus și sistemul de funcționare a instituțiilor de specialitate, modalitățile de restructurare a sectorului viti-vinicol, precum și investițiile care ar putea fi derulate în zonă și posibilitățile de valorificare a potențialului local. Deputatul constănțean Constantin Chirilă (PDL), membru al Comisiei, a remarcat, la rândul său, că există numeroase solicitări din țară pentru organizarea unor astfel de întâlniri. Chirilă a declarat că membrii Comisiei și-au dorit să se apropie mult mai mult de cei din teritoriu și de problemele lor și să mențină contactul direct cu ei, pentru a analiza problemele specifice fiecărei zone. La întrunirea programată pentru 14 aprilie, va participa și primarul orașului Murfatlar, Gheorghe Cojocaru. Edilul a precizat că una dintre problemele pe care le va ridica spre dezbatere va fi cea a sistemului de irigații. El a reamintit că Murfatlar are cea mai mare stație de pompare din sud-estul Europei însă aceasta este uzată moral și fizic și trebuie găsită o soluție pentru remedierea acesteia.