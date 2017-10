Deputaţii dezbat astăzi moţiunile împotriva lui Mihai Şeitan şi Cseke Attila

Deputații dezbat astăzi moțiunile împotriva lui Mihai Șeitan și Cseke Attila

Votul moțiunii simple a PSD la adre-sa ministrului Muncii, Mihai Șeitan, a fost amânat pentru astăzi, după ora 12.30. Chiar dacă are sprijinul PNL, moțiunea nu are nicio șansă să treacă. Documentul se intitulează „Șeitan, un tsunami PD-L care înghite salariile, pensiile și locurile de muncă ale românilor” și a fost inițiat de 52 de deputați aparținând grupului parlamentar al alianței PSD+PC. Moțiunea a fost depusă lunea trecută în plenul Camerei Deputaților în timpul unei dezbateri privind locurile de muncă, la care era prezent și primul-ministru Emil Boc. Textul condiționează rămânerea ministrului Șeitan în Guvern de îndeplinirea unor măsuri de politică socială. În moțiune, deputații PSD îl acuză pe ministru că a adus grave prejudicii financiare și morale bugetarilor, pensionarilor, șomerilor și copiilor care primesc alocații de stat. Concret, social-democrații critică aplicarea legii privind salarizarea unitară, care ar fi dus la reducerea veniturilor salariale ale bugetarilor. PSD mai susține că proiectul de lege urmărește reducerea valorii punctului de pensie sub 45% din salariul mediu brut pe economie. Un alt aspect criticat se referă la legea care interzice cumulul pensiei cu salariul. Social-democrații spun că prevederea contravine dreptului constituțional la muncă. Pentru adoptarea unei moțiuni simple sunt suficiente voturile majorității deputaților prezenți. Neîndeplinirea de către ministrul Șeitan a demersurilor necesare pentru a aduce la îndeplinire măsurile enunțate în această moțiune simplă impune plecarea sa din Guvern, precizează inițiatorii. PNL a anunțat ieri că va susține demersul social-democraților. Tot astăzi, va fi dezbătută în plen și moțiunea simplă inițiată de PNL pe Sănătate, a anunțat secretarul Camerei, Dumitru Pardău. Fostul ministrul al Sănătății, deputatul PNL Eugen Nicolăescu, a anunțat miercuri, în plenul Camerei, depunerea de către grupul liberalilor a moțiunii simple intitulată „la Sănătate, nimic nu e sănătos”.