Deputaţii constănţeni sugerează organizarea unei dezbateri publice pe tema şoselei de coastă

Deputații constănțeni sugerează organizarea unei dezbateri publice pe tema șoselei de coastă

Mult disputatul proiect de lege al șoselei de coastă va ajunge, potrivit declarațiilor deputatului democrat-liberal Sulfina Barbu, pe masa comisiilor de specialitate din Camera Deputaților în aproximativ două săptămâni. Ulterior, inițiativa va ajunge în plen, acolo unde va fi decisă soarta proiectului de lege. Reamintim că inițiativa parlamentarilor PSD de Constanța nu a primit, luni, votul final în Senat, ceea ce a suscitat un nou val de reacții și comentarii pe marginea subiectului. Dincolo, însă, de abordările politicianiste, proiectul șoselei de coastă e important mai ales prin prisma impactului pe care îl va avea în viața de zi cu zi a con-stănțenilor și îndeosebi a mediului înconjurător. Să nu omitem, totuși, faptul că municipiul Constanța e unul suferind atunci când vine vorba de protejarea și conservarea mediului, fie că vorbim de plajă, fie că vorbim de spațiile verzi. În această ordine de idei, ar fi interesant de urmărit cum vor vota deputații PD-L și PNL de Con-stanța în cazul proiectului de lege, în contextul în care senatorii pedeliști au susținut că una dintre temerile lor e aceea ca șoseaua de coastă să nu urmărească „în primul rând îmbogățirea PSD Constanța”. Astfel, deputatul PNL Mihai Lupu a mărturisit că nu știe traseul pe care îl va parcurge această șosea de coastă, dar îl va vota în măsura în care va fi în interesul constănțenilor. Cu toate că a recunoscut că nu cunoaște proiectul în detaliu, liberalul a declarat: „Cred că pentru realizarea șoselei de coastă ar fi oportună o dezbatere publică. Să întrebăm cetățeanul Constanței ce vrea. Sau, mai mult, un referendum. Populația i-a trimis pe oamenii care decid pentru ei pe aceste funcții. Iar dacă aceștia din urmă, consilieri, parlamentari, politicienii în principiu, nu au credibilitate este pentru că nu-i mai întreabă pe oameni nimic, nu-i mai consultă”, a explicat Mihai Lupu. Iorguș răspunde cu aceeași monedă În ceea ce-l privește pe deputatul Colegiului 5, Zanfir Iorguș, el a tranșat imediat pro-blema: „O să analizez prin compa-rație: dacă șoseaua de coastă e mai importantă decât hala de producție de la Daewoo Mangalia, pentru care președintele Consiliu-lui Județean Constanța (n.r. - Nicușor Constantinescu) a refuzat, timp de un an, să elibereze autorizația de construire, deși era o investiție de 250 de milioane de euro care ar fi creat 800 de locuri de muncă, atunci voi vedea”. Parlamentarul PD-L a lăsat, totuși, ca din explicația sa să transpară o mare rezervă cu privire la acest proiect, menționând că, pentru moment, nu se pronunță. „Dacă șoseaua de coastă e mai importantă decât hala de producție de la Daewoo - asta e ceea ce, cu siguranță, voi analiza foarte bine”, a subliniat Iorguș. Bronz la țeava de eșapament Și colegul său de partid, deputatul Constantin Chirilă, și-a exprimat rezervele pe care le are vizavi de proiect. „Dacă lucruri precum traseul șoselei de coastă, distanța față de mare nu vor fi clare, voi vota împotrivă”, a precizat el. Chirilă a declarat totodată că, în opinia sa, o dezbatere publică nu doar cu cetățenii Constanței, dar și cu specialiști în domeniu ar fi binevenită. „Nu trebuie să uităm că trăim 12 luni pe an în Constanța, nu în Mamaia. Ne tot comparăm, și atunci când vorbim de șoseaua de coastă, cu Israelul, cu America, dar noi suntem cu mulți pași înapoi, la o diferență de o sută de ani. Mai mult, în loc să întoarcem orașul cu fața la mare, noi l-am întors cu spatele. Va rupe această șosea de coastă accesul la plajă? O să ajungem să ne bronzăm, pe plajă, cu fumul de la țeava de eșapament”, a explicat deputatul PD-L al Colegiului 4. Chirilă a insistat pe ideea unei dezbateri la care să participe, alături de constănțeni, specialiști capabili să explice implicațiile tehnice, economice ale șoselei de coastă și dacă realizarea ei nu ridică probleme legislative. „Vorbim până la urmă de un proiect care va deveni martor la eroziuni pentru zeci sau sute de ani de acum încolo”, a conchis el. Șoseaua de coastă poate distruge biodiversitatea marină „Vă spun cu toată responsabilitatea că voi vota împotriva proiectului șoselei de coastă așa cum este el la ora actuală”, a declarat deputatul PD-L Sulfina Barbu, președinte al Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic din Camera Deputaților. Sulfina Barbu, fost ministru al Mediului, a motivat decizia sa prin faptul că „există directive europene clare care prevăd că diversitatea marină trebuie protejată, ori inițiatorii proiectului nu pot demonstra sub nicio formă că șoseaua nu distruge biodiversitatea marină”. Mai mult, Sulfina Barbu a adăugat că „traseul acestei șosele de coastă e prin mare, prin câteva porțiuni din Marea Neagră”. Cu toate acestea, parlamentarul democrat-liberal a atras atenția că o șosea de coastă este necesară Constanței, dar doar în condițiile în care ea nu trece prin zona Mării Negre. „Sunt un susținător al dezvoltării locale, tocmai de aceea spun că trebuie găsit un alt traseu”, a completat Sulfina Barbu. Potrivit declarațiilor sale, proiectul va ajunge în aproximativ două săptămâni în comisiile de specialitate ale Camerei Deputaților și, ulterior, conform regulamentului, în plen.