Deputaţii constănţeni care au afaceri cu statul

Deputații constănțeni care au afaceri cu statul

Din declarațiile de interese postate pe pagina de Internet a Camerei Deputaților reiese că 48 din cei 334 de deputați din Parlamentul României au încheiat, în ultimii ani, contracte cu diverse instituții ale statului în valoare de aproape 225 de milioane de euro. Printre aceștia se numără și trei parlamentari constănțeni. Însumat, valoarea afacerilor lor se ridică la peste 650.000.000 de lei. Gheorghe Dragomir, afaceri cu APIA Astfel, în lista realizată de către publicația on line cursdeguvernare. ro, președintele filialei constănțene a PNL, Gheorghe Dragomir, apare cu un contract semnat cu APIA Constanța în anul 2010. Acesta este întocmit prin firma Histria Industry SRL și are o valoare totală de 285.714 euro. Mihai Lupu partener cu ANIF Pe lista numită de către autorii materialului „Prietenii Statului” mai apare un liberal constănțean. Deputatul Mihai Lupu are patru contracte încheiate prin firma Construcții Hidrotehnice SRL Iași cu Hidroelectrica SA, Administrația Bazinală de Apă Siret și ANIF. Acestea au fost realizate în anii 2008 și 2010, iar valoarea lor atinge fabuloasa sumă de 621.463.654 lei. Eduard Martin, 327 de contracte cu statul Niciunul dintre cei doi însă, nu a reușit să îl întreacă la numărul de contracte pe deputatul PSD, Eduard Martin. Deși, oficial, valoarea totală a afacerilor sale este mai mică decât cea a contractelor lui Mihai Lupu, Martin se poate lăuda că deține în palmaresul său 327 contracte cu statul. 318 dintre acestea sunt încheiate prin firma Polaris M. Holding SRL, opt prin Servicii de Salubrizare SRL și un contract prin GMG Management SRL. Fiind un număr foarte mare de contracte este firesc ca și procedurile de atribuire să fie din cele mai diverse. Acestea variază de la negociere cu o singură sursă sau încredințare directă, la cerere de ofertă sau licitație. Multe dintre contracte au fost încheiate pe o perioadă nedeterminată ceea ce înseamnă că o mare parte din ele sunt în derulare și la momentul actual. De asemenea, nici valoarea acestora nu este precizată, invocându-se faptul că tariful este plătit lunar. Oficial, valoarea contractelor declarate se ridică la suma de 8.707.279 lei. Firma de salubritate Polaris Holding are contracte încheiate cu mai toate instituțiile importante din județul Constanța: SRI, Primăria Con-stanța, Prefectura, Inspectoratul Județean de Poliție, CFR, RAR, Muftiatul Cultului Musulman, DGFP, Electrica Serv, ANIF RA, Universitatea „Ovidius”, Primăria Mangalia, Primăria Năvodari, Primăria Eforie, Poșta, Arhiepis-copia Tomisului, Muzeul de Artă, Centrul Militar Județean, unități militare, spitale, grădinițe, școli, licee, direcții județene și multe alte instituții importante. Conform declarațiilor, în ceea ce privește perioada în care aceste contracte au fost încheiate, două dintre ele au fost oficializate înainte de 2005, 130 în 2007, 46 în 2009 și 34 în cursul anului trecut.