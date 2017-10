Deputaţii care au lipsit de la discuţiile despre credite vor fi sancţionaţi

Deputații care au lipsit de la discuțiile despre credite vor fi sancționați

Deputații care au lipsit de la ședințele comisiilor în care s-a discutat legea insolvenței persoanelor fizice și despre criza creditelor în franci elvețieni vor fi sancționați, a anunțat președintele Camerei, Valeriu Zgonea. "Am văzut că la mijlocul lunii ianuarie opoziția a cerut convocarea de urgență a plenului pentru a vedea românii, și m-am trezit, după ce am aprobat în Birou în unanimitate cu ovațiuni, ca să folosesc un termen a la Caragiale, colegii noștri au rămas fie blocați probabil într-un aeroport în drum spre Camera Deputaților, în vacanțe, fie pe acasă, prin circumscripții. Și am cerut președiuntelui Comisiei juridice, și președintelui Comisiei de buget să prezinte Biroului Permanent lista cu absenții la cele două comisii până luni, urmând ca Biroul Permanent să trimită Comisiei juridice ca să-i sancționeze pe cei care au rămas în vacanțe", a declarat Zgonea, după ședința Biroului Permanent, citat de Mediafax.