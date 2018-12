Deputaţii au decis: În cazul plăţii integrale a prejudiciului la evaziune fiscală, se dispune renunţarea la urmărirea penală

Deputații au decis: În cazul plății integrale a prejudiciului la evaziune fiscală, se dispune renunțarea la urmărirea penală

"În cazul săvârșirii unei infracțiuni de evaziune fiscală dacă, în cursul urmăririi penale sau al judecății, până la primul termen de judecată, inculpatul va acoperi integral prejudiciul produs prin comiterea faptei, majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adaugă dobânzile și penalitățile, se va dispune, o singură dată, renunțarea la urmărirea penală", prevede proiectul.



Aceste prevederi se aplică tuturor inculpaților care au săvârșit împreună una dintre aceste fapte, indiferent dacă plata prejudiciului a fost efectuată doar de către unul sau de către o parte dintre aceștia, mai prevede textul adoptat.



De asemenea, dacă este stabilită prin hotărâre judecătorească obligația inculpatului de a acoperi în termen de un an prejudiciul produs, majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adaugă dobânzile și penalitățile, instanța poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. În situația în care condamnatul nu acoperă suma la termenul stabilit, suspendarea pedepsei sub supraveghere se va transforma în pedeapsă cu închisoare sub supraveghere.



În cazul în care mărimea evaziunii fiscale justifică o astfel de măsură, instanța poate dispune acoperirea sumelor într-un interval de 1-3 ani. Camera Deputaților este for decizional cu acest proiect, scrie romaniatv.net