Deputații au decis: Cea mai alergenă plantă din țară va fi distrusă

Ştire online publicată Marţi, 06 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Deputat PNL Florica Cherecheș, inițiator, a subliniat că o astfel de lege este necesară în condițiile în care în toată Europa există reglementări cu pedepse foarte mari pentru cei care nu-și curăță terenurile de ambrozie, care produce alergii severe. Potrivit parlamentarului liberal, proiectul are pe de o parte o componentă de prevenție, de informare, și pe de altă parte prevede ca proprietarii sau deținătorii de terenuri să desfășoare periodic lucrări de întreținere a terenurilor, să distrugă buruiana împiedicând răspândirea acesteia, potrivit Agerpres."Ambrozia este cea mai puternică plantă alergenă din România. Este o buruiană invazivă care crește pe marginea drumurilor, în spațiile verzi - deci acolo unde sunt terenuri neîngrijite - și care are o perioadă de înflorire în august și septembrie. (...) Această plantă produce niște alergii atât de severe, încât chiar unele persoane, atunci când este perioada de maximă înflorire, sunt scoase complet din muncă, își pierd capacitatea de muncă. (...) O singură plantă de ambrozie matură poate să elibereze până la 8 miliarde de grăuncioare de polen și produce 30.000 de semințe care își păstrează puterea germinativă timp de 40 de ani", a argumentat deputata PNL.Conform proiectului, în scopul distrugerii ambroziei și prevenirii răspândirii acesteia, proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole vor desfășura periodic, în perioada cuprinsa între răsărirea acestei plante și apariția primelor inflorescențe, respectiv cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an, lucrări de întreținere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau ale lucrări și metode specifice. Aceste măsuri se mențin până la sfârșitul perioadei de vegetație a ambroziei.De asemenea, beneficiarii lucrărilor de construcții au obligația ca, pe terenurile afectate de lucrări, să ia măsurile necesare pentru evitarea instalării sau răspândirii ambroziei. Lucrările de întreținere a terenurilor în vederea combaterii plantei menționate în ariile naturale protejate prin lege se face potrivit Planului de management pentru acestea.Cei care nu-și îndeplinesc aceasta obligație vor primi un avertisment scris și, dacă nu se conformează, vor fi amendați cu amenzi cuprinse între 750 și 5.000 de lei - persoanele fizice, și 5.000- 20.000 de lei pentru persoanele juridice. O comisie mixtă va verifica și va constata nerespectarea acestor dispoziții legale.Ministrul Mediului, împreună cu Ministerul Sănătății și Ministrul Agriculturii și Dezvotării Rurale desfășoară anual campanii de informare și conștientizare împreună cu partenerii locali, stabilind măsurile ce se impun pentru limitarea ariei de extindere a acestei specii invazive și de eradicare a ei.