Deputaţii au aprobat începerea urmăririi penale în cazul lui Valerian Vreme

Deputații au aprobat începerea urmăririi penale în cazul lui Valerian Vreme

Camera Deputaților a aprobat, ieri, cererea de începere a urmăririi penale a deputatului Valerian Vreme, fiind înregistrate 153 de voturi „pentru” și 117 „împotrivă”. Vreme a declarat, ieri, în plenul Camerei, că el nu a săvârșit „vreo faptă nelegală” și că imaginea sa a fost deja afectată de „acuze nemeritate”.Vreme a arătat că funcția de ministru este „preponderent politică” și că, atunci când a semnat, în calitate de ministru al Comu-nicațiilor, documentele în legătură cu care este acuzat, acestea aveau avizele necesare din partea departamentelor de profil din minister. „Documentele pe care le-am semnat au avut asistență juridică de specialitate din partea departamentelor de profil, su-portul tehnic de fundamentare și toate avizele necesare. Mă întreb retoric ce s-ar fi întâmplat dacă aveam toate documentele legale, toate avizele necesare și eu refuzam să semnez. Nu puteam oare atunci să săvârșesc un abuz în serviciu? Nici nu m-am gândit și nici nu cred că am săvârșit vreo faptă nelegală, pentru că nu am făcut acest lucru de unul singur, ci am avut suportul de legalitate!”, a explicat Valerian Vreme.