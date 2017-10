Deputaţii au amânat şoseaua de coastă pentru la anul

Deputații au amânat șoseaua de coastă pentru la anul

Doar 14 voturi au lipsit ca proiectul de modificare a Legii zonelor costiere să fie adoptat de Camera Deputaților, iar șoseaua de coastă să se transforme dintr-o obsesie a administrației Mazăre fără susținere legală într-un proiect posibil. Deși a primit 148 de voturi „pentru" și doar 48 „împotrivă", proiectul nu a putut fi adoptat deoarece este lege organică și are nevoie de 50% plus 1 din sufragiile deputaților aleși în Parlamentul României. Ar fi fost nevoie de 162 de voturi favorabile, dar cum o mare parte din deputaților au lipsit cu desăvârșire de la ședință, aflați prin țară în campanie electorală, iar democrați au votat împotrivă, legea cu pricina nu a reușit să fie aprobată. Ea nu a fost, însă, nici respinsă, ci va fi reprogramată la votul final pentru viitoarea sesiune parlamentară, cel mai probabil la începutul lunii februarie. Deputatul constănțean Alexandru Mazăre este însă mulțumit că i-au fost votate toate amendamentele, inclusiv cele referitoare la construcția șoselei de coastă între portul Tomis și stațiunea Mamaia. O altă modificare importantă adusă în lege de parlamentarii PSD de Constanța prevede eliminarea restricțiilor în construcții din zona de tampon a falezelor. Legislația specifică în mod clar că până la 300 metri de țărmul mării este interzisă orice construcție, în timp ce de la 300 metri până la 400 (zona de tampon), construcțiile trebuie să aibă un regim de înălțime maximă P+E (parter plus etaj). Potrivit viitoarei legi a zonelor costiere, această restricție va fi eliminată.