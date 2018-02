Deputat Andrei Gerea: "ALDE se delimitează de atitudinea vulgară a lui Valentin Vrabie"

Reprezentanții Biroului Politic Județean ALDE Constanța au decis să-l excludă din acest for pe primarul municipiului Medgidia, Valentin Vrabie.„Fostul vicepreședinte al ALDE Constanța Valentin Vrabie a adus grave prejudicii de imagine Alianței Liberalilor și Democraților, motiv pentru care, în data de 31 ianuarie 2018, a fost exclus din cadrul Biroului Politic Județean ALDE Constanța, ulterior acesta demisionând din partid.Ca președinte interimar al filialei ALDE Contanța dezaprob atitudinea avută de-a lungul timpului de către Valentin Vrabie, atât față de colegii din partid, cât și față de partenerii noștri de coaliție, din partea PSD”, a transmis președintele interimar al ALDE Constanța, deputatul Andrei Gerea.El a explicat că motivele care au dus la excluderea lui Valentin Vrabie din acest for sunt legate de lipsa de implicare politică în proiectele ALDE Constanța, limbajul trivial și comportamentul de-a dreptul vulgar adoptat de acesta în nenumărate rânduri atât față de cetățeni, cât și față de colegii din partid.Surse din ALDE au declarat că, la baza deciziei luate de cei din partid stau și înregistrările care au apărut în spațiul public, înregistrări în care Valentin Vrabie are un limbaj trivial atunci când vorbește cu un bărbat din Medgidia, un fost apropiat care l-a ajutat în timpul campaniei electorale din 2016.„ALDE se delimitează de aceste manifestări reprobabile ale lui Valentin Vrabie și vreau să subliniez, pe această cale, că suntem surprinși de motivele invocate de acesta în demisia anunțată public, față de cât de mult a lustruit clanța pe la ușile PSD, ori a altor partide, în perioada anterioară. Totodată, Alianța Liberalilor și Democraților rămâne un partener esențial al coaliției de guvernare, care urmărește prin toate acțiunile sale legitimarea unei bune guvernări prin proiectele pe care le realizează, atât la nivel central, cât și în teritoriu”, a mai spus liderul ALDE Constanța, deputatul Andrei Gerea.În aceste condiții, Vrabie este deja la al doilea partid pe care îl „vizitează”. În urmă cu mai mulți ani, pe vremea când era primar al comunei Peștera, Valentin Vrabie a fost membru PSD. La timpul respectiv, el și-a dat demisia din partid pe motiv că „primăriile sunt instituții ale partidelor politice care nu au decât niște executanți, slugarnici care nu fac nimic pentru oameni”.Pe baza notorietății câștigate din postura de primar al comunei Peștera, ulterior, la alegerile locale din 2016, Valentin Vrabie a candidat independent pentru funcția de edil al municipiului Medgidia sub sloganul „Oamenii vorbesc. Partidele să tacă”. Și astfel, în fața unor contracandidați extrem de slabi, câștigarea administrației publice locale nu a fost o problemă pentru el.Însă minunea nu a ținut prea mult, deoarece în 2016, Valentin Vrabie a anunțat că s-a înscris în ALDE, partid aflat la guvernare.„Ca să poți să faci și politică trebuie să te înscrii într-un partid, dar nu are legătură cu funcția de primar ales independent. Sunt un om independent în interiorul acestui partid și am libertatea de a face și de a spune ce trebuie. Tocmai din acest motiv am intrat, pentru că mi se va permite să fac ce trebuie pentru o reformă reală a unui partid politic”, spunea Valentin Vrabie la timpul respectiv.La numai doi ani după acele declarații, Vrabie s-a răzgândit, și a transmis public că „s-a săturat să fie într-un partid care e sluga PSD-ului”, motiv pentru care a demisionat din ALDE.Declarația i-a deranjat foarte mult pe cei de la ALDE care spun că, de fapt, Vrabie „a lustruit clanța pe la ușile PSD, ori a altor partide însă nu a fost primit în ele”.