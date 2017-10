"Depolitizarea instituţiilor publice reprezintă cel mai important element al reformei"

Primarul comunei Peștera, Valentin Vrabie:

"Depolitizarea instituțiilor publice reprezintă cel mai important element al reformei"

Primarul independent al comunei Peștera, Valentin Vrabie, a adresat, ieri, o scrisoare tuturor primarilor din Constanța, prin care face un apel la responsabilitate și îi invită, astăzi, 9 noiembrie, de la ora 10.00, să participe la o dezbatere care va avea loc la Căminul Cultural din Peștera.„După cum vedeți, România a fost aruncată în haos, a fost transformată într-un lagăr al sărăciei, iar viitorul acestei națiuni este condamnat la umilință, dacă noi, primarii, reprezentanții cetățenilor, nu luăm atitudine. Se tot vorbește de câțiva ani despre reforma clasei politice, modernizarea statului român și îmbunătățirea nivelului de trai, însă până acum nimic concret nu s-a realizat. Așa cum am afirmat în nenumărate rânduri, am fost considerați doar niște păpuși per-fecte, activate în campaniile electorale pentru strângerea de voturi. Procesul administrativ și principiile fundamentale ale democrației au fost terfelite sistematic de cei pe care noi i-am trimis în administrația centrală, iar politica practicată de aceștia este complet deconectată atât de la realitatea zilnică a cetă-țenilor, cât și de la problemele cu care se confruntă administrațiile publice locale”, spune în scrisoare primarul din Peștera, Valentin Vrabie.Printre altele, el îi îndeamnă pe colegii săi din primării să conștien-tizeze că, fără voturile primarilor, demnitarii nu ar reprezenta mare lucru.„Trebuie să conștientizăm că, fără voturile noastre, ale primarilor care plecăm capul în fața cetățenilor gârboviți de atâtea griji și nevoi, acești demnitari ar fi doar o virgulă între subiect și predicat! Este de datoria noastră morală să ne apărăm cetățenii care ne-au acordat votul lor de încredere, care și-au pus speranțele în noi. Evenimentele petrecute în stradă în ultimele zile demonstrează că cetățenii s-au săturat să îndure atâta umilință iar printre cei responsabili de această situație suntem și noi primarii. Suntem conștienți cu toții că nemulțumirea oamenilor de rând este echivalentă și cu funcționarea defectuoasă a administrațiilor publice locale”, mai adaugă primarul Valen-tin Vrabie.El susține că primăriile și-au pierdut menirea pentru care au fost înființate, au ajuns să funcționeze doar pe criterii politice și, din pă-cate, actul administrativ este condiționat tot de cadrul politic. În acest context, readuce aminte că mai sunt șase luni până la alegerile locale, când se vor prezenta, din nou, în fața cetățenilor.„Mai sunt doar șase luni până la următoarele alegeri locale, când vom fi obligați să cerșim din nou votul cetățenilor. Și vom fi întrebați unde am fost noi, reprezentanții lor, atunci când au ieșit în stradă și au devenit victime ale hienelor politice. Și de ce am permis în toți acești ani să se ajungă la această degradare cultural-națională. Acestea vor rămâne doar întrebări fără răspuns, iar flacăra speranței va ajunge cenușă dacă și acum stăm cu mâinile în sân. Avem datoria morală să fim alături de cetățeni atunci când aceștia vor să-și facă auzit glasul”, mai spune în scrisoare primarul Vrabie.Totodată, acesta consideră că depolitizarea instituțiilor publice reprezintă cel mai important element al reformei din perspectiva consolidării democrației.„Aceasta vine din nevoia unei reforme reale în administrația publică, prin separarea ei de palierul politic, pentru a evita ingerințele politice în actul administrativ local și județean. Avem nevoie de adevărați profesioniști și nu de politruci care ajung în funcții cheie doar pentru că au același numitor co-mun: sunt loiali membri de partid și vajnici contribuitori la campaniile electorale. Sunt convins că împreună putem schimba în bine societatea românească, viitorul nostru și mai ales al copiilor noștri. Să ne gândim foarte bine, măcar în al doisprezecelea ceas, ce viitor le alegem lor, ce viitor are această națiune. Vă adresez prin intermediul acestei scrisori propunerea mea de a dezbate aceste probleme în cadrul unei întâlniri care va avea loc luni, 9 noiembrie 2015, la Căminul Cultural Peștera, începând cu ora 10”, încheie scrisoarea adresată primarilor Valentin Vrabie.