Democrat-liberalul Sever Voinescu spune că reabilitarea termică ar putea fi finanţată de UE

Gargara portocalie...

PDL-ul nu mai stie ce sa inventeze,de frica scorului mic pe care-l vor obtine la viitoarele alegeri.Precizez ca,in anul2005,am facut un memoriu catre ministerul -pe atunci condus de BLAGA- dezvoltarii etc..., in care-i propuneam sa faca demersurile necesare in vederea accesarii fondurilor europene,pentru sustinerea Programului National de izolare termica a blocurilor.Rezultatul acestui demers cred ca il banuiti:nici macar nu mi-a raspuns la memoriu!... P.S. Cate blocuri erau acum terminate,daca acest program demara serios din 2005????