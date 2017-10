Democrat liberalul Dumitru Burcin a depus plângere penală împotriva Marianei Gâju pentru abuz în serviciu

Pe motiv că îi îngrădește accesul în noul sediu al PDL Cumpăna,

Președintele Organizației Locale a PDL Cumpăna, Dumitru Burcin, a depus plângere penală împotriva primarului Mariana Gâju pentru că, așa cum susține el, aceasta i-a îngră-dit accesul într-o clădire închiriată de la ConsumCoop în scopul amenajării unui nou sediu al Partidului Democrat Liberal în localitate. Pedelistul, fost candidat la mandatul de șef al administrației publice locale Cumpăna, a declarat, pentru „Cuget liber”, că societatea S.C. MaryBur S.R.L. a închiriat, prin contractul nr. 59 din 27 ianuarie 2010, un spațiu aparținând ConsumCoop Tuzla, dar care este situat în comuna Cumpăna, vizavi de sediul Primăriei. Ulterior, deși a plătit o chirie lunară în valoare de 700 de lei, în avans pe trei luni, ConsumCoop a solicitat firmei MaryBur, „urmare a adreselor și notifi-cărilor doamnei primar”, „renunțarea parțială la contractul de închiriere a fostelor birouri ce se aflau în spațiul închiriat, în scopul folosirii de către Consiliul Local Cumpăna pentru activități școlare”, solicitare cu care, susține democrat liberalul, societatea MaryBur a fost de acord, căci aceas-ta nu a presupus rezilierea totală a contractului de închiriere semnat inițial. Problema a intervenit, însă, în urmă cu aproximativ două săptămâni, atunci când, așa cum reiese din explicațiile lui Dumitru Burcin, cu puțin timp înainte de finalizarea renovării clădirii, în scopul funcționării sale ca sediu al PDL, două autogunoiere ale Primăriei Cumpăna au blocat intenționat, prin poziționare, accesul în imobil. „Niciodată n-am avut vreo tensiune cu doamna primar. Atâta doar că am auzit-o spunând că nu vrea să vadă alt partid în fața ochilor decât PSD-ul. Am trimis o adresă către Primărie în care am spus că autogunoierele administrației ne blochează accesul în sediu”, a declarat pedelistul. Burcin a precizat că nici după ce administrația locală a fost sesizată pe marginea acestui aspect nimeni nu a luat nicio măsură. Prin urmare, societatea care a închiriat sediul, anume S.C. MaryBur S.R.L. a depus, ieri, o plângere penală împotriva primarului, social democrata Mariana Gâju, pentru refuzul de a elibera accesul în clădirea închiriată. Mai exact, în plângerea depusă la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța se arată că primarul ar fi îngrădit în mod intenționat accesul în spațiul închiriat, fapt care constituie infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanei și, totodată, tulburare de posesie. Primarul comunei Cumpăna a declarat, vizavi de acuzațiile care i se aduc, că nu comentează, prin telefon, „declarațiile acestui domn Dumitru Burcin”, scuzându-se, totuși, că nu poate da mai multe lămuriri pe motiv că se află la București, la Ministerul Administrației și Internelor.