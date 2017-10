Demisie la vârful PDL Constanţa

Demisie la vârful PDL Constanța

Primarul comunei Castelu și, totodată, prim-vicepreședinte al Biroului Permanent Județean al PDL Constanța, Nicolae Anghel, și-a dat demisia din funcția de conducere a filialei constănțene.El spune că a luat această decizie fiind nemulțumit de președintele PDL Constanța, Gigi Chiru, și cere organizarea unor noi alegeri.Anghel îl acuză pe Chiru de mai multe deficiențe în interiorul filialei constănțene, printre care, și faptul că nu a fost alături de primarii PDL, atunci când aceștia și-au lansat candidaturile pentru alegerile locale din luna iunie a acestui an și s-a preocupat mai mult de propria campanie pentru funcția de primar al orașului Constanța.„În calitate de prim-vicepreședinte al Organizației Județene a PDL Constanța, am datoria morală să apăr cele 684 voturi dintr-un total de 714, voturi ce mi-au fost atribuite de delegațiile organizațiilor din întreg județul în cadrul Conferinței Județene, în primăvara anului 2011. Picătura care a umplut paharul și m-a făcut să iau atitudine, gândindu-mă serios la viitorul meu politic și la viitorul partidului din care fac parte, a fost rezultatul alegerilor din 9 decembrie 2012, rezultat care a clasificat ARD pe locul trei după PP-DD. Am decis să-mi dau demisia din funcția de prim-vicepreședinte la nivel județean. În speranța că vor mai fi colegi care se gândesc la binele partidului, și sunt convins că suntem mulți, vom găsi o soluție ca în baza unui proces democratic, să fie organizate alegeri corecte bazate pe rațiune”, a precizat Nicolae Anghel.În altă ordine de idei, el a mai spus că își dă demisia din funcția de conducere a Biroului Permanent Județean al PDL Constanța, dar va rămâne în continuare președintele Organizației Locale a PDL Castelu.