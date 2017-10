Demisie la nivel înalt în PNL. “M-am săturat de atâta ipocrizie”

Deputatul liberal Diana Tușa a anunțat că demisionează din Partidul Național Liberal (PNL).„M-am săturat de atâta ipocrizie. M-am săturat să ne facem că schimbăm, dar nu schimbăm nimic, să ascundem gunoiul sub preș și nu spunem lucrurilor pe nume. Atâta vreme cât noi, cei tineri, nu vom înțelege atunci când sunt stabilite niște reguli că trebuie să fie respectate inclusiv de către noi, atâta vreme cât deciziile vin de undeva arbitrar fără niciun fel de criteriu logic, vom avea astfel de rezultate (n.r. — ca la locale). Credeți că se vor câștiga alegerile din iarnă așa? Am ascultat vorbindu-se de opoziția care trebuie făcută, dar oamenii din sector vor proiecte. Din păcate, PNL nu mai are nevoie de oameni cu idei, de oameni cu proiecte pentru cetățeni, noi trebuie să facem doar opoziția. Conștientizând că PNL în forma din 2016 nu are nevoie de oameni ca mine, nici de idei, nici de proiecte vă anunț că eu astăzi îmi dau demisia din PNL”, a spus Tușa la Adunarea Generală de alegeri a PNL sector 1, citată de Agerpres .Ea a susținut că Organizația PNL sector 1 a avut de-a lungul timpului rezultate bune pentru că deciziile nu au fost luate de la centru.