Demisie în PNL Constanţa. Europarlamentarul Ramona Mănescu cochetează cu ALDE

Demisie în PNL Constanța. Europarlamentarul Ramona Mănescu cochetează cu ALDE

Liberalii au mai pierdut un lider de valoare după ce fostul ministru al Transporturilor, europarlamentarul Ramona Mănescu, membru în Organizația Județeană a PNL Constanța, și-a depus demisia din partid. Chiar dacă niciun lider de partid de la Constanța nu a fost de găsit, informația a fost confirmată de secretarul general al liberalilor Robert Sighiartău.În momentul de față, Ramona Mănescu este la al doilea mandat de europarlamentar , în prezent fiind membru al Comisiei de afaceri externe a Parlamentului European.Liberala nu a precizat motivele pentru care a renunțat la formațiunea politică care a propulsat-o în Parlamentul European, însă voci din sfera politică susțin că Ramona Mănescu ar fi semnat deja adeziunea la ALDE, partidul condus de Călin Popescu Tăriceanu, și ar urma să treacă la Grupul ALDE din Parlamentul European.Soțul ei, Rareș Mănescu, fostul primar al Sectorului 6 și fost trezorier al PNL, ar urma să facă același gest.Numele Ramonei Mănescu a început să fie vehiculat prin Constanța în 2015, cu un an înainte de alegerile locale. Pe atunci, liberalii de la malul mării luau în calcul ca ea să fie candidatul partidului pentru Primăria Constanța.Mai mult, la momentul acela, ea era membru al Organizației PNL Sector 6 București, motiv pentru care s-a și înscris în Organizația PNL Constanța.La timpul respectiv, fostul deputat Gheorghe Dragomir, copreședintele PNL Constanța, a anunțat cu mare tam-tam că europarlamentarul Ramona Mănescu se va înscrie în PNL Constanța. În plus, ea a fost inclusă într-un sondaj comandat de PNL pentru a se stabili notorietatea acesteia în municipiul de la malul mării.„Ca o noutate vă pot spune că Ramona Mănescu se va înscrie în Organizația PNL Constanța. De fapt, este vorba despre o revenire a acesteia în organizația-mamă, căci PNL Constanța este filiala în cadrul căreia, în 1990, atunci când avea doar 18 ani, Ramona Mănescu și-a depus adeziunea de membru. Din moment ce Ramona Mănescu este europarlamentar pe această euroregiune, este firesc ca ea să redevină membru al PNL Constanța. Nu este exclus ca ea să fie chiar candidatul PNL la Primăria Constanța dacă din sondaj va reieși că se dorește acest lucru”, spunea Gheorghe Dragomir la timpul respectiv.Cu toate acestea, Ramona Mănescu nu a ajuns să candideze pentru nicio funcție ce viza Constanța. În plus, membrii din partid au declarat că nu au mai văzut-o prin filială cam din timpul campaniei electorale de anul trecut.Ramona Mănescu este născută în 1972, în Constanța. Este membru al Parlamentului European din 2007. La alegerile europarlamentare din 25 iunie 2014, Ramona Mănescu a câștigat un nou mandat de europarlamentar fiind susținută și de organizația PNL Constanța.