Demisia lui Filişan din Consiliul Local Constanţa, o pierdere pentru PD-L

Demisia lui Filișan din Consiliul Local Constanța, o pierdere pentru PD-L

Singura „voce” a PD-L Constanța care se făcea auzită în Consiliul Local Municipal, Cătălin Filișan, a demisionat, marți, din funcția de consilier. Motivele invocate de el au fost „de ordin personal”. „Mi-am depus demisia pentru că am simțit nevoia să aloc mai mult timp familiei și profesiei”, a declarat Filișan. De menționat este, de asemenea, că democrat-liberalul a negat informațiile potrivit cărora demisia sa ar fi survenit ca urmare a faptului că, din cauza poziției vehemente pe care a luat-o, la ședințele de CL împotriva primarului Radu Mazăre, conducerea partidului i-ar fi adus oarecare reproșuri: „Niciodată nu mi s-a reproșat că aș fi prea vehement în relația cu primarul. Decizia mea este independentă, nu au existat discuții sau influențe de altă natură și, așa cum am precizat, motivele personale au primat”, a subliniat Cătălin Filișan. „Filișan a luat poziție față de abuzurile săvârșite de Mazăre” Demisia lui Filișan a fost comentată și de reprezentantul pedeliștilor constănțeni în Consiliul Județean, și anume Adrian Gheorghiță, acesta din urmă fiind, și el, cea mai puternică voce care se face simțită împotriva președintelui CJC, Nicușor Constantinescu, și a acelor proiecte de hotărâre care nu sunt în interesul locuitorilor Constanței. „Personal și colegial susțin demersul lui Cătălin Filișan, aș fi făcut același lucru dacă eram în locul lui, în aceleași condiții. El a fost întotdeauna singur, și-a susținut singur poziția, fără a fi ajutat de falșii consilieri locali pedeliști, susținuți și lăsați pe funcții de PSD (n.r. – Dănuț Moisoiu, Mădălina Popa, Florin Gheorghe). Filișan a luat poziție față de abuzurile săvârșite de Mazăre dar, așa cum am mai spus, era singur”, a declarat consilierul județean democrat-liberal Adrian Gheorghiță. Ca și Gheorghiță, și liderul PD-L Constanța, senatorul Mircea Banias, consideră demisia lui Filișan din CLM ca fiind o „pierdere pentru partid”. Din acest punct de vedere, el a menționat: „Domnul Filișan m-a informat că demisionează dar, în ciuda faptului că demisia lui mă deranjează, pentru că o consider o pierdere pentru partid, știu că nu poți obliga pe cineva să rămână pe o funcție, dacă nu-și dorește asta. E un act unilateral. Filișan a fost un consilier local activ, vizibil, o voce, a avut o poziție verticală în ședințe, de aceea consider asta ca fiind o pierdere”, a explicat președintele pedeliștilor constănțeni. Cristian Tănase, new entry pe lista consilierilor PD-L În ceea ce privește locul din CLM rămas vacant în urma demisiei lui Filișan, acesta va fi preluat, conform procedurii, de următorul supleant de pe lista PD-L, care, potrivit declarațiilor purtătorului de cuvânt al PD-L, Mihai Petre, este Cristian Tănase. Acesta provine, ca și Filișan, de altfel, din rândurile foștilor pelediști constănțeni. Reamintim că prezența pe scena politică a avocatului Cătălin Filișan este legată, în primul rând, de funcția de vicepreședinte pe care a deținut-o (înainte de fuziunea prin absorbție a PD-ului cu PLD) în fostul PLD. Ulterior reorganizării conducerii municipale a PD-L Constanța, Filișan a ocupat funcția de vicepreședinte al Organizației Municipale, funcție pe care o are și în prezent. În ceea ce privește o eventuală demisie a sa din postul de conducere din structura municipală a partidului, Cătălin Filișan a declarat: „Nu am luat încă o hotărâre în sensul acesta”. Rămâne de văzut dacă pedelistul Cătălin Filișan va merge pe linia demisiilor din toate funcțiile deținute. Așa cum am menționat, pentru moment, el nu a luat o decizie referitoare la poziția pe care o ocupă în cadrul Organizației Municipale a PD-L. Nu în ultimul rând, de menționat este și că, potrivit unor surse, presa deținută de clanul Mazăre ar fi intenționat să declanșeze o campanie de presă la adresa lui Filișan, unul din argumentele care urma să constituie o așa zisă „armă” împotriva pedelistului fiind aceea că este „avocatul interlopilor”.